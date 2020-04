Chtěla obří ňadra, aby si našla přítele. Teď se jí muži bojí

Za plastické operace utratila v přepočtu necelý milion korun. Prsa si nechala zvětšit třikrát, v pozadí má kulaté implantáty, má za sebou i plastickou operaci rtů. Kromě toho změnila barvu vlasů, nechala si je prodloužit, také má umělé řasy.

Kdysi plachou dívku s blonďatými vlasy by v ní dnes hledal jen málokdo. Muže svých snů sice ještě nenašla a zřejmě bude jeho hledání v současné době těžší, ale díky křivkám alespoň vydělává víc peněz. Živí se jako investiční bankéřka a myslí si, že právě její oblé tvary vydělávají.



„Myslím si, že ženy s větším poprsím jsou mnohem úspěšnější. Mají to jednodušší. Alespoň z mého pohledu. Když srovnám dobu před plastikami a dnes, je v tom velký rozdíl. A nejen po pracovní stránce. Cítím se tak skvěle. Dříve jsem nešla na koupaliště, před partnerem jsem se svlékla maximálně do podprsenky a měla jsem nulové sebevědomí. Dnes jsem naprosto jinou ženou,“ sdělila pro server Unilad.co.uk. Podle ní jsou ženy s oblými křivkami sexy a vzhlížela k nim. Jejím vzorem je profesionální celebrita Kim Kardashianová.



Další operaci plánovala na konec dubna. Touží ještě po pár úpravách, ale s ohledem na současnou situaci s šířením koronaviru musela své plány odložit. Plastiku jí měli provést na klinice v Turecku. V USA a Velké Británii ji lékaři odmítli s tím, že už by byla operace riskantní. Větší implantáty by mohly způsobit, že kůže popraská, nebo je tělo nepřijme.

„Koronavirus mě omezil v mnoha směrech. Teď nemluvím jen o operaci. Jde i o moje zaměstnání. Nemohu létat po světe a přicházím tak o klienty i peníze. Věřím, že se to všechno ale brzy v dobré obrátí,“ doplnila.

V dobrém světle vidí i svůj partnerský život. Dosud nenašla partnera, se kterým by chtěla strávit zbytek života a založit rodinu. „Muži na mě zírají, fotí si mě. Ale bojí se mě oslovit. Mají ze mě respekt. Myslí si, že na mě nemají. Je to směšné, protože jsem normální žena. Muži mě oslovují přes Instagram a sociální sítě, ale v reálném životě si na to netroufnou. Věřím ale, že ten pravý se nebude ostýchat,“ dodala.