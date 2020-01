Jak žít svůj sen? Aneb proč vlastně neděláme to, po čem toužíme

13:00 , aktualizováno 13:00

Představte si, že ležíte na smrtelné posteli. Čeho nejvíce litujete? Možná že toho, co jste celý život chtěla udělat, odkládala to, ale nikdy se k tomu neodhodlala a proč vlastně. Pojďme se na to podívat prakticky, je sice hezké číst motivační citáty, ale jak si skutečně splnit svůj sen?