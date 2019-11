Co vás na smíchu tolik fascinuje?

Smích každého člověka je naprosto originální, stejně tak jako třeba otisk prstu, oční zornice nebo naše DNA. Je to náš vrozený reflex, neučíme se ho. Můžete se s ním setkat v mnoha různých situacích, je to v podstatě univerzální výraz emoce, který je více méně na světě všude stejný. Smích je skvělý „výmysl“ evoluce, který nám pomáhá žít lepší život.