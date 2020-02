Jako rodiče se lepšíme, ale vztahy trpí. Hostem Rozstřelu bude psycholog

O valentýnském týdnu se koná už 14. ročník Národního týdne manželství. Právě na manželství se hosta bude ptát moderátor Dominik Vršanský.

Pojem manželství, jak ho chápaly předchozí generace, se podle Pavla Rataje vyprázdnil. „Lidé, kteří dnes vstupují do života, pocházejí z generací rodičů, kteří se hodně rozváděli. Mají v sobě úzkost z dlouhodobých vztahů, vytratil se smysl formálního svazku, manželství ztrácelo posledních čtyřicet let na atraktivitě. Ale zdá se, že krize se zastavila a začíná přinášet postupně své plody, v posledních letech mírně klesla rozvodovost,“ říká psycholog.

Největším problémem je podle něj to, že ženy věnují veškerou energii na to, aby byly ty nejlepší matky. Muži se snaží rodinu zabezpečit. Oba, ale přitom každý zvlášť, pečují o rodinu. Své úsilí však nesdílejí.

„Jenže pracovat pro rodinu není totéž, co pracovat pro vztah,“ říká Rataj a dodává, že odborníci jejich opakující se partnerské problémy znají a vědí o příčinách, ale už si úplně nevědí radí, jak páry motivovat, aby o své vztahy aktivně pečovaly.

„O partnerských vztazích máme spoustu vědomostí, ale lidem z nich předáváme zatím jen asi deset procent,“ říká psycholog. „Máme potenciál, abychom v horizontu několika generací snížili rozvodovost klidně o dvacet procent. Ale není to tak lehké. Zatím tápeme, jak to udělat. Víme, že rady, jak se to dělalo před padesáti lety, fungují spíše jen pro orientaci, nefungují na změnu, hojení ani růst. Na to je potřeba vnitřní motivace a dlouhodobější proces,“ upozorňuje.