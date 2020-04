Syna považovala za boha, on ji za pannu. Život matky Krista je plný záhad

Byla to docela zvláštní rodina. Ona si o synovi myslela, že je bůh, on zase o matce, že je panna. Náboženství je už ale takové. Vědecké a racionální úvahy na něj neplatí. Drtivá většina pramenů, z nichž čerpáme poznatky o životě Panny Marie, vznikla s odstupem desítek nebo stovek let po její smrti. Fakta byla často účelově pozměněna nebo skloubena se starými legendami. Zkusme tedy sfouknout tisíciletý nános polopravd a podívat se na osudy této zajímavé ženy nezastřenou optikou.