Naše inteligence nás dnes už jen brzdí. Budoucnost je jinde, říká vývojářka

Vaší inspirací jak pro práci v oblasti umělé inteligence, tak při navrhování šatů je prý šelma medojed. Proč?

Je to dlouhá historie. Začalo to videem, které nám poslal kolega. Bylo o jednom medojedovi z Jihoafrické republiky, jenž žije v centru pro zvířata, která jsou zraněná, nebo už nemůžou žít ve volné přírodě. No a tento medojed tam je už asi pětadvacet let a celou tu dobu se snaží utéct, a to neuvěřitelnými způsoby. Napřed se naučil otevírat páčku klece, pak i drátek, kterým byla zajištěná, a když ho přemístili do volného výběhu obehnaného betonovou zdí, vymyslel zase několik triků jak uprchnout. Třeba vylezl na strom a přehoupl se na větvi na druhou stranu. Nebo vyhrabal všechny kameny z výběhu, poskládal je na sebe a dostal se přes zeď.