Začněte nový rok s čistým stolem. Smiřte se, odpusťte, dejte šanci lásce

Proč je dobré na začátku roku smést ze stolu drobky a vyměnit na něm ubrus a jaký asi důvod měli naši předkové pro to,...

Přiznat si svá slabá místa je prvním krokem k tomu, abychom se s nimi mohli vyrovnat. Má to však jeden háček – páni...

Posouvají hranice a překonávají rekordy. 10 inspirativních žen roku

Chytré, schopné a zapálené pro to, co dělají. Takové jsou ženy, které zahýbaly děním v uplynulém roce. Ať už to bylo na...