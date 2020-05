Nevěru lze překonat, nesmíte se však dopouštět těchto pěti chyb

Nepátrejte

Jakmile se dozvíte o jeho avantýře, nezjišťujte podrobné informace. O koho jde, jak dlouho to trvalo, co vše spolu (ne)měli. Nechtějte vidět jejich mobilní komunikaci. Za prvé vám to v dané situaci nikterak nepomůže, za druhé přisypáváte sůl do již tak bolavé rány. Uchopte realitu takovou, jaká je. Stalo se. Nic s tím už stejně nenaděláte.

I když budete znát všechny detaily, nebude vám to k ničemu, ba naopak. Už takto přetížená bujná fantazie pracuje a vy si představujete partnera v těch nejpikantnějších chvílích s atraktivní ženou. Budete klidnější, když se ukáže, že nejde o žádnou sexy blondýnku s dobře vyvinutým hrudním košem? Určitě ne! Proč tedy vědomě situaci dále zhoršovat?