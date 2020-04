Pět důvodů, proč radši budeme nešťastné, než abychom vztah ukončily

Rodina

Je paradoxem, že pro vlastní potomky chceme jen to nejlepší, přesto nejsme schopné rozchodu, rozvodu, právě kvůli nim. Tak se totiž vymlouvá nespočet párů. Nechtějí ukončit evidentně nefungující soužití, mají za to, že by nejvíce trpěly právě děti. Ano, pro nejmenší je táta a máma základní podstatou, jenže odborníci z řad psychologů a psychiatrů vám potvrdí, jakého přešlapu se tímto dopouštíte.

Od útlého věku totiž děti vnímají sebemenší nesoulad v rodině. Což se na jejich psychice bude odrážet. Navíc, čím déle tak budete činit, tím hůře pro jejich budoucí mezilidské vazby.