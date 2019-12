Jsi nejlepší!

Podporovat, motivovat – dvě nesmírně důležité věci pro budoucnost člověka. Nic by se však nemělo přehánět. Pokud potomka/potomky nenaučíte prohrávat, je to chyba, s níž se bude/budou potýkat do konce života.

Až tedy příště rozložíte na zem pexeso, vyhrajte. Klidně i několikrát za sebou. Když dojde na slzičky, což je velmi pravděpodobné, je potřeba drobotině vysvětlit, že neúspěch je součástí všeho, což neznamená nic špatného.