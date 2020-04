Psychiatrička Nawková: Naučte se říkat NE, je to zdravé pro naše tělo

Umíte říkat „ne“?

Určité obtíže s tím mám. Učím se to. Je to každodenní práce.

Jak se to učíte?

Nejlepší je začít u sebe – testovat svoji sebekontrolu. Když mám rozdělanou práci a blikne mi zpráva z Facebooku nebo z e-mailu, hned to neotevírat, aspoň chvíli přemoct zvědavost. Říct si v tu chvíli: „Ne!“ Nebo nesníst celý sáček mandlí, ale dát si jich jen pět nebo deset. Dá se to trénovat třeba v obchodě, kde navzdory reklamní kampani a slevám prodejce odmítnu. U cizích lidí jde říkat „ne“ snadněji. Tam je to obvykle ještě lehčí než u sebe. Nejtěžší je to v rodině, kde máme silné emoční pouto.