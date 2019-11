Karel Poborský i Jakub Kohák si zahráli fotbal s dětmi z dětských domovů

„Zapojit se do života bez pomoci a spoléhat se sama na sebe je těžké,“ řekla naší redaktorce Emílie z dětského domova Krnsko, která se třetím rokem učí na kadeřnici a snaží se mít co nejlepší výsledky. K tomu jí, stejně jako dalším znevýhodněným dětem, pomáhá projekt Rozjedu to!

A právě v rámci tohoto projektu přijely na pozvání Nadace Terezy Maxové dětem ve čtvrtek 28. listopadu do Prahy děti z dětských domovů Krnsko, Nymburk, Býchory a Mladá Boleslav, aby se zúčastnily přátelského sportovního utkání. Kapitány týmů byli kromě Terezy Maxové fotbalista Karel Poborský, sportovní komentátor a hokejista David Pospíšil i režisér a herec Jakub Kohák.



Cílem partnerského projektu Nadace Terezy Maxové dětem a Škoda Auto je motivovat mládež ve věku jedenáct až patnáct let umístěnou v dětských domovech ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu.



„Nejde jen o fotbalový zápas, je to takové setkání s dětmi, které jsou součástí projektu Rozjedu to!, který je nejen vzdělávací, ale také dětem nabízí mentoring nebo jim umožňuje doučování,“ vysvětlila patronka nadace Tereza Maxová.

Finálová utkání komentovala moderátorka sportovních zpráv Barbora Černošková, která uvedla: „Hrozně bych si přála, aby děti, které tady dneska jsou, měly lepší život než jejich rodiče.“

Po skončení turnaje si děti vyslechly inspirativní příběhy osobností. David Pospíšil připomněl, jak je důležité nejenom ve sportu věnovat se svému snu a nevzdávat se. Věhlasný fotbalista Karel Poborský, který turnaj pískal, promluvil o své sportovní cestě, která vedla z Třeboně až do Manchesteru United. „Některým dětem není ten osud úplně nakloněný, tak je jim třeba pomoct. A já jsem rád, že se můžu připojit,“ dodal.

Tým Jakuba Koháka zvítězil.

Jakub Kohák, jehož tým Drsňáci žraločáci se zubama jako břitvy zvítězil, zase hovořil o kreativní práci a o tom, že prohry nás mohou posunout dopředu.

„Výběr budoucnosti nebo povolání není lehký, ani když jste z úplné rodiny, natož když je člověk sám nebo v dětském domově,“ řekl Kohák. „Takže každá pomoc je v takové chvíli důležitá.“