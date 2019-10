Syndrom zlé úči, nuda a mindráky. Možné důvody, proč s vámi nechce spát

Stává se to čím dál častěji. V dlouholetých vztazích, ale i v těch poměrně čerstvých řeší nejedna žena zapeklitý problém: nedostatek sexu. A nejsou to rozhodně ony, kdo by se řádění v peřinách vyhýbal.

„Časy, kdy chlapi nepřemýšleli o ničem jiném, než jak nás dostat do postele, jsou evidentně pryč. Prostě zlenivěli,“ shrnuje to lapidárně Alice, toho času víc než dvě desetiletí vdaná. Nakonec absenci manželského uspokojení vyřešila po svém: našla si milence. K takhle radikálnímu kroku vás určitě nenabádáme. Zkusme se však dopídit jádra tohoto fenoménu.

Jednou z častých příčin poklesu mužského libida, zvlášť od určitého věku, bývají zdravotní důvody. A přitom je to ten nejsnáze řešitelný problém. Některé léky na krevní tlak nebo třeba antidepresiva mají na mužskou touhu negativní vliv. Není přitom nic jednoduššího, než se o tom zmínit lékaři, který medikaci upraví tak, aby muži ve spokojeném sexuálním vyžití nic nebránilo.

Jistou roli může hrát i fakt, že sexuální vrchol mužů a žen přichází v rozdílném věku. A tak zatímco ve dvaceti váš partner patrně nedokázal myslet na nic jiného, než jak vás dostat do postele, po třicítce hladina testosteronu v těle klesá, což snižuje jeho sexuální aktivitu.

Ženy jsou oproti tomu na vrcholu milostných sil právě po třicítce, což může vyústit v nesoulad. Zdravotní hlediska však nechme v tuhle chvíli stranou. Jaké další důvody muže z našich náručí vyhánějí?

Syndrom „zlé úči“

Ruku na srdce, trable v posteli bývají nezřídka zrcadlem daleko hlubších vztahových problémů. Zkuste se zamyslet, jak s partnerem v poslední době mluvíte.

Ráno si neodpustíte uštěpačnou poznámku na téma, že by mu neupadly ruce, kdyby dal nádobí od snídaně aspoň do myčky, když už ho po sobě nemůže opláchnout. Přes den mu místo laškovné esemesky napíšete, ať zase nezapomene koupit toaletní papír, a večer ho peskujete za to, že nechal kalhoty válet na gauči (v tom lepším případě).

Pokud se v těchto řádcích poznáváte, zeptejte se sama sebe, jestli byste toužila po orgasmu s někým, kdo vás věčně kritizuje a říká vám, co máte a nemáte dělat. Podobné řeči nás v partnerových očích časem chtě nechtě promění z objektu touhy ve „zlou úču“. „A nikdo nechce spát se zlou účou,“ poznamenává k tomu bez obalu jednačtyřicetiletý manažer Jiří.

Zkuste svého muže někdy pochválit, byť za úplnou drobnost. Uvidíte, jak roztaje. „Mužské ego zkrátka potřebuje občas trochu polechtat,“ doplňuje Jiří starou známou pravdu:

Sex jako povinnost

Celý den plníme něčí požadavky. V práci se snažíme vyhovět šéfovi, doma svému protějšku, popřípadě dětem a dalším příbuzným… A někdy toho máme plné zuby.

A pánové jsou na tom úplně stejně. Když pak ještě odemykají po příchodu z práce dveře s tím, že „budou muset“ mít sex, aby se na ně nesesypala lavina výčitek, nejspíš vás nebudou vítat s nadšeným vzrušením.

Pokuste se tedy na svého muže netlačit, jakkoli to může být po několikatýdenním půstu těžké. Buďte nad věcí a dejte mu najevo, že se bez jeho pozornosti hravě obejdete.

Zároveň mu dopřejte dostatek prostoru pro vlastní aktivity. Uvidíte, že pokud není úplný ignorant, rozsvítí se mu v hlavě varovná kontrolka a začne se víc snažit.

„Muži mají rádi aktivity, které jsou náročné. Rádi řídí rychlá auta, skáčou z letadel, lezou na hory. Závěr je jasný: musí-li se o vás hodně snažit, hned má k dispozici výzvu k překonání. A nebude mu to připadat jako povinnost. Smiřte se s tím, že tahle teorie prostě platí a týká se společně tráveného času i sexu. Bude-li mít pocit, že má pro sebe dostatek času a prostoru, bude v něm hořet oheň. Budete jeho milenka, ne matka, a začne vás vnímat jako výsostné privilegium, nikoli povinnost. Za takových okolností půjde vždycky směrem k vám, nikoli od vás,“ radí Sherry Argovová, autorka světového bestselleru Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč.

Nuda jako zabiják vášně

Na začátku vztahu jste se jeden druhého nemohli nabažit, experimentovali jste a bavilo vás objevovat, co druhému dělá dobře. Pak jste to zjistili a od té doby se držíte v zajetých kolejích.

Chyba! I toho nejlepšího dortu se jednoho dne přejíte, a se sexem to funguje podobně. Muž zkrátka rád zkouší nové věci. A není-li tomu jeho polovička otevřená, může po čase ztratit o milování s ní zájem.

Vypůjčíme si opět poněkud drsná slova pana Jiřího: „My chlapi máme občas rádi i méně obvyklé praktiky. Jenže když se nám jich doma nedostává, prostě to hledáme jinde. A pokud navíc manželka málo chválí, je pořád naštvaná, řeší každodenní rutinu a pak přijde Janička z kanclu, která nás nezatěžuje blbostmi, hezky voní, je svolná k mnoha věcem a směje se našim vtipům, je zaděláno na románek.“

Co na to říct? Zkuste být čas od času trošku víc jako Janička z kanclu.

Připadá si méněcenný

V práci se nám daří, jsme finančně soběstačné, umíme přivrtat poličku, v restauraci za sebe klidně zaplatíme a nedělá nám problém si v posteli říct, co se nám líbí. Tohle všechno je v pořádku. Jenže když narazíme na muže, kterému schází sebedůvěra a cítí se naší nezávislostí ohrožený, visí ve vzduchu problém.

Psychoterapeutka Lucie Svobodová ve své rigorózní práci na téma prohlubování krize mužské identity píše: „Jedním z faktorů, které berou mužům chuť na sex, bývá i ženská emancipace. Sebevědomá a nezávislá žena může pro některé z nich znamenat nedosažitelné sousto, na které reagují nikoli vlastním růstem, ale pasivní rezistencí a podvědomě právě ztrátou chuti na sex.“

Co s tím? Pokud vám to za to stojí, zkuste sebedůvěru svého partnera trošku podpořit – pamatujete, co jsme o pár řádků výš řekli o chválení? Nicméně nikdo vám nezaručí, že tahle snaha ponese ovoce, navíc jde o běh na dlouhou trať.

Rada je v tomhle případě krutá: Vezměte nohy na ramena. Nebo opravdu chcete žít po boku zakomplexovaného chudáčka, který navzdory vlastní nespokojenosti nedokáže udělat nic, aby se cítil víc jako chlap?

Lenost versus porno

Ne alkohol, ale lenost je metlou lidstva. A průměrný muž bohužel zkrátka líný je. Když k tomu přidáme všudypřítomné porno, jsme v pasti.

„Pornografie je lehce dostupná a pro muže velice atraktivní – dává mu zrakové podněty a masturbace ho nic nestojí, zejména co se vyvinutého úsilí týče. Než aby se zabýval řešením romantické atmosféry, případnou předehrou a dohrou, je pro něj lákavější zapnout porno a být i v této situaci pánem svého času. Vlivem explicitních zrakových vjemů pak ale mužská sexualita tolik nereaguje na běžné podněty, které může poskytnout žena po dvaceti letech vztahu, a vzniká problém,“ upozorňuje psychterapeutka Svobodová.

Pokud máte takového lenocha doma, nebude náprava snadná. Zkuste se inspirovat Janičkou z kanclu v bodu tři a uvidíte, co se stane. A když to nezabere, nezbude vám než lenocha poslat k šípku.