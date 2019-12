Po smrti manžela zůstala Eliška sama se třemi dětmi. Papež jim požehnal

Štáb s moderátorkou Terezou Pergnerovou a partou dělníků v čele s projektantem Pepínem zamířil tentokrát na Náchodsko, aby pomohl zrekonstruovat dům Elišce. Ta v něm po smrti manžela zůstala sama se třemi malými dětmi Jiříkem (3), Nikolou (5) a Matyášem (9).

Dalších tři sta tisíc V Misi se tentokrát rozhodovalo i o tom, která další přihlášená rodina, jež se do projektu nedostala, pomůže 48 tisíc, které zbyly ze sbírky. Nakonec partneři slíbili, že každá ze tří vytipovaných rodin dostane sto tisíc korun. Týkalo se to pana Silvestra, který nedávno přišel o nohu a po smrti své ženy vychovává sám dvě dcerky, z nichž mladší má rozštěp páteře, nemocné srdce a nosí naslouchadlo. Peníze pomohou také paní Králové, jejíž syn Sebastián se narodil s genetickou poruchou a úplnou hluchotou a do třetice příspěvek dostal pan Černý, tatínek, který sám v jednopokojovém bytě vychovává tři syny, přičemž starší dvojčata trpí autismem a jsou středně mentálně postižená.

Osudný den Marek pracoval na domě a jeho rodina odjela do Poděbrad s tím, že za nimi dorazí později. Přijel, a když se chystali na zpáteční cestu, posadil Elišku s dětmi na vlak a sám se vydal zpět na motorce.

„Jen jsem mu řekla ahoj a dala jsem mu pusu,“ vzpomínala Eliška na událost, která se odehrála před půl rokem a po tvářích se jí řinuly slzy. Při cestě zpět se Markova motorka srazila s autem. Pět dní ještě v nemocnici bojoval o život, ale otok mozku neustupoval. „Byla jsem s ním do poslední chvíle a měla jsem čas se s ním rozloučit,“ uvedla Eliška, která se i s dětmi chodí za manžela i za rodinu modlit do kostela.

Pozůstalí stáli před rozhodnutím, zda souhlasit s tím, že jeho orgány pomůžou někomu jinému. Eliška ani chvíli neváhala. „Pomáhalo mi vědomí, že třeba můžeme někomu zachránit život, třeba i dětem, protože lékaři říkali, že například játra používají i u malých dětí.“

Malý Jiříček tátův odchod ze světa moc nechápal, nejstarší Matyáš se uzavřel do sebe. „Nikolka to asi řešila nejvíc a nejdéle,“ řekla její maminka Eliška a doplnila, že si i panenkami dlouho hrála na rodinu, ve které vždycky někdo umřel.



Mise začala v kostele, kde moderátorka Elišce sdělila, že jsou hrdinové jejich mise a že se pokusí dodělat rekonstrukci jejich domu tak, jak si ji Marek naplánoval a svépomocí už s ní začal. „Moc bych si přála, abych se nemusela stydět pozvat si domů návštěvu, těšila se z té zprávy Eliška, kterou nad vodou drží hlavně její děti. „Vím, že se o ně musím postarat, že jsem to Markovi slíbila.“

Tradičně přišel čas rodinu sbalit, odvézt do hotelu a dům vyklidit. Elišce pomáhala kamarádka a švagrová Lucie. „Oni byli spřízněné duše, o to je to pro Elišku těžší. Bojí se Vánoc, ale tím, že darovali Márovy orgány, aby pomohl jiným, to má pro ni velkou sílu a velkou naději, že je tu svým způsobem s námi dál. Věřím, že na světě chodí ještě někdo, kdo má kousek Máry v sobě a že ještě nějakým lidem pomohl,“ svěřila se Lucie moderátorce, která vymyslela plán, že zkusí sehnat pacienty, které Marek zachránil.

Obrátila se na spolek Markéta sdružující pacienty po transplantaci srdce a domluvila, že někteří přijdou pomoc na stavbu. „Možná by takové setkání s pacienty Elišce pomohlo se lépe smířit s Markovou smrtí,“ uvažovala Tereza Pergnerová, zatímco Pepíno v tu chvíli řešil, jak do domu přivést teplou vodu, která v něm dosud netekla.

Nápad na setkání pacientů po transplantaci s vdovou po dárci orgánů byl sice dobře míněný, ale po konzultaci s psychologem od něj nakonec Tereza odstoupila. „Ve své praxi jsem se nesetkal s tím, že by se pozůstalý chtěl setkat s někým, komu byl zachráněn život orgány zemřelého. Měl bych velkou obavu, jestli to nemůže narušit proces truchlení, jehož cílem je odpoutat se, uzavřít, pustit. Byl bych opatrný k tomu, co to v Elišce může vyvolat za pocity.“

Ani pacienti po transplantaci srdce Jiří, Aleš a Lubomír, kteří přišli pomoct na svatbu, si nebyli jisti tím, co by takové setkání mohlo rozpoutat. Sami by měli zájem, řekli, ale dodali, že neví, co by to udělalo s těmi druhými.



Eliška se dočkala překvapení. Díky Misi letěla i s dětmi a Lucií na audienci u Papeže Františka do Vatikánu. Za pomoci českého velvyslance se podařilo Papeži vylíčit její osud a ten jí podal ruku a požehnal. „Bylo to povznášející a krásné,“ zářila šťastná Eliška.

Doma na ni čekal zrekonstruovaný a moderně vybavený dům i nová pergola na zahradě, plná lednice, stotisícový poukaz na nákup v Penny a dalších deset tisíc od spolku Markéta.

Překvapení tentokrát partneři Mise připravili také pro moderátorku Terezu Pergnerovou. Věnovali jí a celé rodině poukaz na dovolenou v Dubaji a ještě na druhý den zorganizovali vánoční setkání s večeří i s dárky pro všechny, jimž letos Mise Nový domov pomohla.