Kvůli mužům a alkoholu opustila matka své děti. Ujali se jich prarodiče

Květoslava a Petr se potkali před více než třiceti lety na zábavě. Zamilovali se, postupně paní Květoslava porodila dvě děti: Lukáše a Petru. Zatímco Lukáš se snažil být svým rodičům oporou, na své druhé dítě se bohužel spolehnout nemohli.

„Dcera byla normální bezstarostná holka, měla kamarády, pomáhala mi. Zlom nastal v pubertě. Chytla se party a začala pít, v devatenácti letech otěhotněla poprvé a za pár let podruhé“ vyprávěla Květa Dočekalová, která žije s manželem Petrem (63), oběma dětmi a svou maminkou Ludmilou (79) v nevyhovujícím starém bytě.

„Někdy mě to mrzí, říkám si, že je toho na Květu moc a ještě já jsem jí na obtíž,“ přiznala prababička, vděčná, že si ji dcera s manželem vzali k sobě.



Když neměla Petra kde bydlet, vzali ji rodiče k sobě domů. Petra ze začátku děti vyloženě nezanedbávala, ale nikdy se jim moc nevěnovala. Její rodiče se jí snažili několikrát pomoci. Našli jí práci, sehnali podnájem v sousedním bytě, ale Petra do práce nechodila a problémy jí dělala i výchova dětí.



Nikdo nechápe, proč matka děti opustila, zájem o ně nemá ani jejich otec. Chvíli žily s matkou a otčímem, ale toho se bály. „Báli jsme se, že budeme klečet, že dostaneme řemenem. Někdy nás zavíral na záchodě třeba na dvě hodiny a mamka nic neříkala,“ vyprávěla Petruška a dodala, že pak se jejich máma svěřila babičce, že už je nechce. „A my jsme tu potom brečeli,“ řekla. „Babička s dědečkem mě zachránili,“ usmál se Adam.



Mezitím však přišel na svět ještě třetí sourozenec, kterého Petra krátce po porodu nechala v azylovém domě a odešla. I toho se chtěli prarodiče ujmout, ale museli uznat, že by to bylo nad jejich síly, a tak je Martínek u pěstounů. „Je náš, patří k nám a je to, jako kdyby venku svítilo naše sluníčko.“



Opustila je kvůli chlapovi

Mezitím, co se měl jejich byt rekonstruovat, odjela si rodina bez prababičky užívat dovolenou na zámek Kolštejn, kde je hned první večer čekala zámecká hostina, kam je odvezl kočár tažený koňmi. „Jsme spolu pomalu 34 roků, ale na tak velké a překrásné dovolené jsme nikdy nebyli,“ plakala dojetím Květa.

Na Petrušku tu čekalo jako překvapení vysněné pianino, na jejího bratra čtyřkolka. Moderátorka Tereza Pergnerová se mezitím spojila s Petřiným bratrem Lukášem a společně se rozhodli ji najít. „Je nešťastné, když děcka lítají po vsi a vědí, že tu mamka sedí v hospodě. Už se to psychicky podepsalo i na Adámkovi,“ posteskl si Lukáš a dodal, že teď je jeho sestra v Šumperku na Armádě spásy. „To jí mamka zařídila, protože byla v takovém stavu, že chodila po Hanušovicích, špinavá, neměla peníze... něco hrozného,“ vylíčil Lukáš situaci.

„Opustila jsem vás, protože jsem si našla jiného partnera,“ odpověděla Petra na otázku, jak by dětem vysvětlila to, že je nechtěla. „Je to málo,“ přitakala Tereze se slzami v očích. „Neměly by slyšet, že cizí chlap byl důvodem, proč jste je opustila,“ apelovala na ni moderátorka Tereza, o níž je známo, že si sama prošla podobnou zkušeností. „Děti budou jednou pyšné na to, že máma se zvedla a je z ní nejsilnější bytost z Hanušovic. A já vám budu držet palce,“ dodala.

Byt pro pětičlennou rodinu zatím procházel kompletní rekonstrukcí. Pepínova stavební parta zvládla rekonstrukci topení i změny dispozic tak, aby měli svůj pokoj všichni: děti, Petr s Květou pro sebe ložnici a prababička Ludmila vlastní soukromí.

A protože rodina často myslí i na nejmladšího Martínka, který žije u pěstounů a vlastní rodina ho nemůže navštěvovat, aby si na své náhradní rodiče zvykl, vznikl pro něj pokojíček v mobilním kontejneru tak, aby se mohl po skončení mise převézt Martínkovi k pěstounům.

Po návratu z dovolené nebraly nadšení, dojetí a vděk Dočekalů konce, manželé mají konečně vlastní ložnici, prababička soukromí a děti své nové království.