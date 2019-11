Chtěla jsem se zabít, říká matka čtyř dětí. Zlomily ji dluhy a rakovina

Tři dny po narození musela Jana (47) na operaci páteře. Odmalička kulhala. Během učňovských let onemocněla akutním zánětem kosti. I když nevěřila v sebe ani v to, že by mohla mít kompletní rodinu, moc si přála dítě. A pak se narodili Marek a Míla. Na partnery však štěstí neměla.

Po narození dcery Kristýnky (14) dostala celkovou otravu krve a musela učinit nejtěžší rozhodnutí života: aby přežila, nechala si amputovat nohu.

Po narození nejmladší dcery Karolínky (9) začal partner pít a bil hlavně její starší syny, a tak se Jana jednoho dne i s dětmi sebrala a odešly od něj. „Pro mě je táta už něco jako cizí člověk,“ svěřila se dcera Kristýna.

Beze mě jim bude líp

Od života na ulici je zachránil nejstarší syn, který si vzal hypotéku na starý zanedbaný byt, protože na lepší se svými příjmy nedosáhl.

„Nefungovalo tam nic, nebyla tam elektrika, z parket vylézali brouci, ale říkala jsem si, že je lepší tohle, než být s holkama na ulici,“ vzpomíná Jana, která byla rozhodnuta si byt opravit svépomocí. Jenomže její plány zhatila rakovina, která dosud silnou ženu poprvé zlomila. „Kamarádce jsem dala hlídat děti, že skočím pod auto a holkám bude beze mě líp,“ vzpomínala na nejtěžší chvíle, které nakonec překonala. „Nedokázala jsem to, děti jsou můj život,“ přiznala.

Podstoupila chemoterapii, bylo jí špatně a trpěla i tím, že s ní její strach a obavy musejí prožívat i dcery. Ale až na dno ji nedostala nemoc, ale spíš dluhy a každodenní boj o přežití. Peníze z brigád ani invalidního důchodu nestačily, Jana si půjčovala, aby měla pro dcery na jídlo a dluhy narostly.

„Počítám, že si holky mohou dát k večeři jen jeden chleba, starší dva a já nejím. Nejhorší bylo, když jsem dva týdny nejedla a dávala holkám čínské polévky, polévky z masoxu, placky z mouky, aby měly aspoň teplé jídlo, “ vzpomínala Jana a holky připustily, že mají o mámu strach, když nejí. „Když mamka nejí, zkoušíme to nějak jakoby přežít, a když má peníze, tak si koupíme zase něco dobrého,“ řekla starší Kristýna a mladší Karolína dodala, že je pro ni těžké, když děti ve škole jí a ona ne.

Jana i s dcerami odpočívala poprvé u moře

Produkce projektu Mise nový domov se rozhodla, že společně se sponzory rodině pomůže. Janu s holkami poslala na řecký ostrov Lefkáda, aby si poprvé na vlastní kůži užily moře, a během jejich dovolené jim zrekonstruovali panelákový byt.

I když si Jana myslí, že dluží 250 tisíc korun, moderátorka Tereza Pergnerová z dostupných lejster, která v bytě našla, zjistila, že dluh činí téměř 260 tisíc, a tak o pomoc požádala jak partnerskou realitní kancelář, tak exekutory s prosbou o prominutí poplatků a úroků. Pomohla i sbírka mezi realitními makléři a Tereza tak mohla spolu se zrekonstruovaným bytem předat Janě zprávu, že může začít nový život bez dluhů.

Přátelé z okolí a sousedé pomohli zaplnit v novém bytě knihovnu – přinesli do ní knížky s věnování a složili se Janě na nový invalidní vozík. Přišla i Janina sestra Radka s neteří. Od ní se diváci dozvěděli, že jejich matka je alkoholička, a proto s ní Jana není v kontaktu.

Odpočatá Jana a její spokojené dcery byly z nového domova nadšené. „Bylo tu všechno tmavé, teď je v bytě všechno rozzářené,“ radovaly se a potěšily je i úplně maličkosti jako nové společenské hry nebo vlastní zrcátko v koupelně, díky němuž se tam Jana bude moct malovat.

„Takhle narvanou lednici jsme popravdě ještě nikdy neměly,“ přiznala Kristýna a s ní se z pomoci (dostaly voucher na nákup jídla v hodnotě deset tisíc a dalších dvě stě tisíc korun do startu) radovaly také Jana a Karolína.