Když má máma křeče, není co jíst, říkají děti. Budou mít nový domov

Kateřina byla ve dvaceti letech atraktivní a šťastně vdaná, měla byt, práci, ale to se během jednoho roku změnilo. Sužovalo ji silné astma, extrémní srážlivost krve, plicní embolie, pod vlivem léků ztloustla a zkolaboval jí žilní systém. Tělo se hroutilo, stejně jako její život. Přišla o manžela a zemřela jí i maminka, která pro ni byla celý život velkou oporou. Kateřina to vzdala.

„Měla jsem těžkou sepsi a po dvou měsících v nemocnici jsem si sáhla na život, protože jsem neviděla nikde světlo na konci, které by mi dávalo naději, že to bude lepší,“ přiznala Kateřina v televizním pořadu Mise Nový domov.

Přece jen nakonec našla energii žít, našla si práci i kamarády, nemoc ustoupila. Kateřina otěhotněla. Jenže spolu s těhotenstvím hrozilo zhoršení zdravotního stavu, proto se k ní do domácnosti nastěhovala kamarádka, zdravotní sestřička a „teta“ Jana. Kateřina porodila zdravá dvojčata, ale její problémy se znovu ozvaly. Jana jí pomáhala s dětmi, když trpěla v křečích, které přicházejí nahodile, bez varování a v různé síle. Když není její tělo schopné je zvládnout, upadne do kómatu.

Honzík a Ivanka

Honzík a Ivanka však přinesli do života Kateřiny štěstí a lásku a s nimi i obrovskou motivaci s nemocí bojovat. „Když u nás Jája bydlela, znamenala pro mě obrovskou pomoc a jistotu. Věděla jsem, že když mi bude zle a budu muset do nemocnice, že děti tu nezůstanou samy a uvaří jim,“ vzpomínala. Jenomže starý dvoupokojový byt byl pro všechny nevyhovující.

Poslední roky se Kateřinin zdravotní stav zhoršil. Musela odejít z práce a domácí rozpočet se opět ztenčil. Z invalidního důchodu zaplatila sotva to nejdůležitější, na obědy ve škole neměla. Kvůli nevyhovujícímu bydlení se musela odstěhovat teta Jana. Když na Kateřinu přijdou křeče, jsou doma jen její osmiletá dvojčata. Chvějící se maminku, která není schopná udělat krok, obloží dekami a teplými obklady se snaží zahnat bolestivý záchvat. Malý Honzík svým tělem Kateřinu drží na zemi, aby se nekontrolovatelným škubáním nezranila.

„Museli jsme se bráškou naučit se o mamku starat, dáváme jí pití a prášky,“ popsala situaci Ivanka a Honzík dodal, že se naučili postarat i sami o sebe.„Uvařím třeba vajíčka, polévku i dort, když má mamka ty křeče, tak nemáme co jíst,“ svěřil se Honzík a Kateřina děti v slzách litovala: „Strašně to bolí, když víte, na co se musejí dívat a jak jim musí být, že musejí mít hrozný strach. Samozřejmě bych byla radši, kdyby u toho děti nebyly. Musejí si uvařit jídlo, dojít na nákup, mají víc starostí než děti v jejich věku.“

Pohodlnější bydlení by rodině mohlo od starostí, jenže na rekonstrukci bytu nemá Kateřina sílu ani peníze. „Každý den děkuji, že máme kolem sebe tak úžasné lidi, kteří nám pomáhají. Já to díky dětem nevzdám a udělám všechno proto, abychom tu byli spolu strašně, strašně dlouho,“ slíbila Kateřina před kamerou, ještě než se dozvěděla, že televizní projekt Mise Nový domov jí s rekonstrukcí bytu pomůže.

Jana se přistěhuje zpátky

Kateřina se i s dvojčaty sbalila a odjela do hotelu, aby mohl Pepíno a jeho stavební parta začít s rekonstrukcí. Moderátorka Tereza Pergnerová mezitím obcházela s omluvou sousedy a zjistila, že městský byt vedle Kateřiny je volný. S návrhem na propojení obou bytů došla na magistrát a k rekonstrukci dostala svolení. Než se do toho Pepíno mohl pustit, bylo nutné zjistit, jestli by se kamarádka Jana chtěla ke Kateřině a dětem vrátit. „Určitě a ráda,“ souhlasila Jana a ochotně nabídla pomoc svou i dalších přátel, takže stavba mohla začít.

Mezitím štáb plnil rodině jejich sny. Honzík má rád helikoptéry a mohl se i s mámou a sestrou v jedné proletět. Ivanka navštěvuje kurzy stepu, a tak rodinu televizní limuzína odvezla do Prahy za tanečníkem Yemim, který s ní nacvičil vystoupení v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Všichni tři si dovolenou užívali, zatímco stavební parta nestíhala.

Součástí nového projektu bylo i okno v boční fasádě, vyříznout stokilové krychle betonu dalo zabrat. Skluz nakonec stáhli na jediný den, ale o to větší bylo nadšení z bytu, kde svůj pokoj našli všichni: děti, Kateřina i její kamarádka Jana. Nechyběly nové spotřebiče v kuchyni, v koupelně a lednička plná jídla i voucher v hodnotě deset tisíc korun na další nákup.

„Rysky jako míry dětí u futra zůstaly! To je hrozně hezký,“ radovala se Kateřina. „Nový domov mi přináší obrovskou naději, že mi přinese spoustu klidu, který je pro mě důležitý, abych se mohla léčit,“ řekla a dočkala se ještě dalšího překvapení, nabídky na léčbu, která jí uleví. Náklady uhradí partner pořadu Mise Nový domov.

Kateřina děkovala v slzách všem i kamarádům, kteří na stavbě pomáhali a spolu s Terezou Pergnerovou je pozvala na velkou párty s občerstvením a zábavou pro děti.