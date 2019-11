Po mrtvici mluví Kamil jen očima a dům chátrá. S opravou pomohla Mise

„Manžel je naše sluníčko, už jen tím, jak se směje,“ popsala Zdeňka svého partnera Kamila, který se po mozkové mrtvici nehýbe a nemůže ani mluvit. „Strašně si vyčítám, že jsem se měla probudit, že jsem mu měla dolů jít pomoct. Kamil je úžasný člověk, jak říkám, takoví se už snad ani nerodí, a toto se stalo,“ plakala Zdeňka.



Kamil (43) je zedník, protože se Zdeňkou bydlí ve vesnici na Hané v domě, který potřeboval rekonstrukci, plánovali vše opravit. Potřebovali peníze, a tak měl Kamil tři práce. Na rodinu si ještě čas našel, ale na rekonstrukci mu nezbýval.



„Lukáška vychovával od jeho jedenácti měsíců a starší syn Zdeněk si k němu vytvořil tak krásný vztah, že když jsme spolu žili tři měsíce, sám za ním přišel s tím, jestli mu může říkal tati.“

Bylo mu zle a zvracel...

Osudný večer přišel Kamil z práce a říkal, že se mu strašně točí hlava a že si půjde lehnout. „Najednou mě v noci probudilo, že byl vzhůru, bylo mu zle a zvracel. Ještě jsem na něj volala, jestli je v pořádku a on že jo. Jo, v pohodě, volal. Ráno jsme vstávali kolem sedmé hodiny, šli jsme dolů a našli jsme ho ležet. Třepal se, chrčel.“

Kluci byli vyděšení. „Měl jsem takový zvláštní pocit, že tatínek zemřel,“ vzpomněl si malý Lukáš a Zdeňka dodala, že v Kamilovi konečně našla toho, koho hledala celý život. „A teď bych ho ztratila? To ne!“

VIDEO: Mise nový domov: Kamil je uvězněný ve vlastním těle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchranka Kamila odvezla do nemocnice. Mozková mrtvice zasáhla řečové a pohybové centrum. Zdeňce nedávali moc naději. Tvrdili, že Kamil buď nepřežije, nebo zůstane ve stavu kóma, kdy má člověk oči otevřené, ale nic nevnímá. „Každý den jsem za ním jezdila a doufala, že mě slyší, každý den jsem po návratu brečela a nevěděla, co bude další den,“ bála se jeho žena.

Na dům už nebyla síla

Logopedka, která s Kamilem pracovala, si všimla pohybu jeho očí a zjistila, že svět naplno vnímá, jen nemůže mluvit. Na pomoc přišly IT technologie. Kamil se naučil ovládat klávesnici na tabletu očima a díky tomu začal komunikovat s okolím, teprve pak mohl říct, co ho bolí.

„Jako první mi napsal: Ahoj lásko, strašně moc tě miluji,“ vyprávěla dojatá Zdeňka a dodala, že ho miluje natolik, že by pro něj dýchala. „A hlavně chci udržet rodinu kompletní. Kamil je obrovský bojovník. Nesetkala jsem se nikdy s nikým, kdo by takhle moc chtěl žít, mít rodinu při sobě a udělat pro ni všechno.“

Kamil si zpočátku myslel, že je konec, ale když viděl, jak se o něj Zdeňka statečně stará, začal se o to víc snažit. Jenže na Zdeňce zůstala nejen péče o něj a o děti, ale i opravy na domě, který se dál rozpadal. Střechou začalo zatékat, veranda byla prohnilá, kvůli špatné izolaci vlhly zdi a hrozilo, že se zřítí.

„Kdykoliv se doma něco pokazilo, Kamil to spravil, byl strašně šikovný, ale já to sama nedokážu,“ zoufala si a ještě netušila, že se parta pracantů z televizního cyklu Mise nový domov rozhodne s rekonstrukcí pomoct právě jim. Že byli do pořadu vybráni, to se rodina dozvěděla od moderátorky Terezy Pergnerové v kině a vzápětí jeli hned domů balit, aby dům na deset dní opustili.

Zdeňce i Kamilovi se splnil sen

S vyklízením pomohli místní hasiči, bylo třeba sundat střechu, vyměnit krovy, zvednout stropy, zlikvidovat potkany pod prohnilou terasou. Moderátorka Tereza mezitím domluvila na fakultě informatiky, jestli by dokázali rozmluvit Kamilův počítač, převést jeho psanou řeč do mluvené.

A protože Zdeňka i děti poslouchají nejraději skupinu Queen a Freddieho Mercuryho, čekala je nejen večeře, kde jim jejich písničky zahráli muzikanti naživo, ale také voucher na výlet do švýcarského muzea jejich oblíbené kapely. „Splnil se mi sen, který jsem si zakázala snít. Vyrůstala jsem s přáním, že bych chtěla vidět všechno kolem Freddieho, vždycky jsem toho člověka obdivovala,“ svěřila se dojatá a nadšená Zdeňka.

„O Kamila bude mezitím dobře postaráno,“ ujistila ostatní Tereza a Kamil očima vyťukal na tablet: „Já to přežiji.“ Ještě netušil, že i jemu se splní to, co si vždycky přál - potkat se s někým, kdo zajel Rallye Paříž-Dakar. Šťastného Kamila provezl svým závodním autem Aleš Loprais a pozdravit se s ním přišel také Alešův otec Karel. „Mám zase důvod se smát,“ vyťukal Kamil očima jako poděkování.

Lásko, miluju tě!

Parta stavařů kolem šéfa Pepína pokračovala s rekonstrukcí. Pod střechou se místo jednoho dětského pokoje rýsovaly dva, aby měl každý svůj pro sebe. K výzdobě pokojů staršího Zdeňka přispěl fotbalový klub Sigma Olomouc, pokoj pro Lukáše ctil jeho zájem o vesmír.

Dispozice v přízemí sice zůstaly původní, ale všechny místnosti po proměně prokoukly. Když se rodina po deseti dnech vrátila domů, všichni byli nadšeni. Zdeňka dostala novou myčku, indukční desku do kuchyně, ledničku i nejrůznější mixéry. Kamilovi Tereza předala navíc nový počítač, který za něj napsané věty vyslovil. „Lásko, miluji tě,“ řekl své ženě a rozplakal se dojetím.