Opilý žárlivec ubodal matku čtyř dětí. Nový domov našly u strýce Milana

Milan (39) neměl zrovna idylické dětství. Otec byl alkoholik a maminka trpěla epilepsií, a tak chránil a staral se o svou mladší sestru Olgu (29). Teprve vlastní rodina pro něj mohla být vysvobozením. Jenomže alkohol je rozdělil. Milan manželku opustil a zůstal sám na péči o syna Kubu.

Pak poznal Lenku a zdálo se, že život se v dobré obrací. Spolu vychovávali jejího i jeho syna a spolu si přáli mít další dítě. Jenže přišel telefonát, který změnil jejich plány.

Pro děti všechno, ale vztah trpěl

„Bylo to čtvrtého srpna 2017. Zvonil telefon. Volal soused, že mám jet rychle k domu sestry, že je tam sanitka a spousta policajtů a že to vypadá vážně,“ vyprávěl Milan. Jeho sestru v opilecké žárlivosti pobodal vlastní manžel. Tolikrát, že jí už život nešlo zachránit.

Milan si přál mít všechny neteře u sebe, ale pohromadě bydleli ve dvoupokojovém bytě v domku, na jehož rekonstrukci nebyly síly ani peníze. Museli se s Lenkou, která v té době čekala jejich vytoužené dítě, rozhodnout, kolika dětem jsou schopni vytvořit domov. Ujali se Petry (8) a Olgy (6), dvou starších holek, dvě mladší šly do pěstounské péče. Milan, který je dělníkem ve stavební firmě, prodal svou motorku a pustil se sám do rekonstrukce.

„Neměli jsme na sebe vůbec čas a začali jsme se odcizovat,“ řekla v pořadu Lenka, která se starala o děti, zatímco Milan byl buď v práci, anebo dřel doma.



„Byl jsem hodně podrážděný, nechtěl jsem moc komunikovat,“ potvrdil Milan a oba se shodli, že na běžné malé radosti nebyla energie, protože rodinu semlel kolotoč povinností. Jejich vztah procházel krizí.

Nové podkroví, cesta k moři i zásnubní prsten

Projekt Mise Nový domov v čele s moderátorkou Terezou Pergnerovou a Pepínem, šéfem party dělníků, měl rodině s bydlením i soukromím pro tolik dětí pomoct. Starší děti byly zrovna na táboře a rodiče s nejmladším Dominikem čekala dovolená s ubytováním v hotelu a výlety na motorce, jejíž zápůjčka byla součástí mise.

Zatímco si Lenka s Milanem užívali čas pro sebe, děti hrály táborové hry a na jeden den si díky misi všichni společně užívali v zábavním parku, zrekonstruovala Pepínova parta s pomocí dalších dobrých lidí nejen přízemí domku s novými spotřebiči, obývákem i koupelnou, ale také celé podkroví. Poradili si s vosím hnízdem ve stropě i s novým plotem, fasádou a předzahrádkou.

„Mise nám dala novou naději, aby to mezi námi fungovalo,“ plakala Lenka, když se po týdnu všichni vrátili do úplně nového domova. Svůj pokojík v podkroví našel Kuba i obě holky, a ještě zbylo místo na hernu s palandami – to pro případ, že by na návštěvu přijely sestry z pěstounské rodiny.

Milana čekalo před domem ještě další překvapení. Od sponzorů pořadu Mise Nový domov dostal motorku, a společně s Lenkou ještě šek na 200 tisíc korun na společné zážitky.



„Pojedeme k moři celá rodina,“ měl Milan jasno a nakonec Lence, plačící radostí, předal zásnubní prsten a požádal ji o ruku.