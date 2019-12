, aktualizováno

Do taneční soutěže šel s velkým nasazením a odhodláním vydržet aspoň do čtvrtého kola, aby jeho manželka mohla vynést čtvery nové šaty. Skončil v šestém. Herec Miroslav Hanuš vážná témata rád střídá s nadsázkou a někdy nepoznáte, co myslí doopravdy a z čeho si střílí. Stejně jako v tomto rozhovoru.