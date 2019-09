18:55 , aktualizováno 18:55

Do vztahu vstoupili Michal Kavalčík a Zuzana Fialová už jako táta a máma, společný syn se jim narodil až před rokem. Celkem tak jejich rodina čítá čtyři děti a někdy je to pěkná honička. S humorem se ale všechno zvládá líp – a byl to právě humor, který je kdysi svedl dohromady.