Do hypnózy uvedu každého, lež odhalím, říká mentalista Kroulík

Co si pod tím mám vlastně představit? Musíte se na člověka nějakým způsobem napojit, nebo přečtete myšlenky třeba kolemjdoucímu?

Čtení myšlenek je potřeba rozlišit. Lidé si většinou představují, že jsem člověk, který má paranormální schopnosti. Takhle to úplně nefunguje. Mentalista vám přečte myšlenky, protože vás dokáže pozorovat. Vidí, jak sedíte, jak držíte tužku, jak se tváříte, a podle toho může usoudit, co se vám v ten moment honí hlavou. Existuje ještě druhá varianta, tedy že vám do hlavy „vloží“ něco, co on sám chce.

Viděla jsem vaše video, kde žena myslí na jednu ze tří věcí a vy uhádnete na kterou. Přečetl jste jí myšlenku, nebo ji zmanipuloval tak, aby si ji vybrala?

Na ten předmět jsem ji navedl. Pomocí mé řeči těla, mých gest, mého povídání okolo. Umění mentalisty je, aby vše působilo jakoby mimochodem. Aby vás nenápadně vedl a tahal za nitky tak, aby vaše volba byla v uvozovkách svobodná.

Jste vlastně takový manipulátor...

Ano. Slovo manipulace má sice negativní vyznění, ale takhle bych na něj nenahlížel. Manipulace je i to, že někomu řekneme dobrý den. Od člověka, kterého zdravíme, něco potřebujeme, nebo ho známe a chceme, aby byly vztahy mezi námi nějakým způsobem formovány či nastaveny. Jinak by to znamenalo, že musíme říct dobrý den a potřást rukou každému, koho potkáme na ulici. Manipulace je i výchova. Říkáme dětem, co se smí a co nesmí. Rozdíl je jen v tom, zda manipulujete dobře, či ne.

Co je tedy přesně mentalismus?

Druh kouzelnického umění. Nepoužívám ale asistentky, velké krabice ani podobné rekvizity. Specializuji se na práci s vaší myslí. Mojí prací je pozorování a mojí specializací hypnóza. V tuto chvíli je to v České republice zejména zábava pro lidi, kteří chtějí zažít něco nevšedního a magického. Lidé si často představí známý seriál Mentalista… Tam tuto schopnost používají na odhalování zločinců. To v Čechách úplně nefunguje. Mně osobně se ale seriál moc líbí. U FBI je skutečně jednotka specialistů zaměřených na lidské chování, kteří vytvářejí profily pachatelů. Mentalista hodně pracuje s pravděpodobností. Tedy s tím, co člověk dělá nejčastěji. Položí mu nějaké otázky a pak sleduje, jak dotyčný reaguje. To je moje práce. A vlastně díky ní jsem se kvalifikoval na dohlížení v Paranormální výzvě. Což mě hodně baví.

O co jde?

Jedná se o projekt klubu skeptiků Sisyfos, což je spolek pod Akademií věd, který vyhlásil výzvu pro všechny, kdo věří, že umějí něco paranormálního. Třeba vidět na dálku, levitovat nebo posouvat předměty silou vůle. Týká se to čehokoli, co je pro současnou vědu velmi nepravděpodobné, ne-li nemožné. V tuto chvíli nabízíme v Česku nejvyšší odměnu na světě. Kdyby někdo uspěl, na ruku by mohl dostat tři miliony čtyři sta tisíc. U nás to funguje už sedmým rokem, předtím to bylo padesát let v Americe. Za celou dobu se však neukázal jediný člověk, který by skutečně nějakou schopnost měl.

Co přesně je vaším úkolem?

Jsem tam jako takový dohled, aby zbytek týmu, což jsou vědci, nebyl podveden. Protože finanční odměna láká, teoreticky by se mohl přihlásit někdo, kdo by je chtěl obelstít. A já jsem ten, kdo se má v tricích, fintách a podvodech vyznat a měl by ostatní upozornit v případě, že by se něco takového přihodilo.

Dokážete tedy poznat na člověku, že lže. Setkal jste se s někým, koho jste neodhadl?

Vždy je možnost zmýlit se. Neříkám, že jsem stoprocentní, s praxí ale získávám lepší skóre v určování. Výhodou je, že tréninku se mohu věnovat dennodenně. Všude totiž někdo něco předstírá. Stačí jet v tramvaji, rozhlédnout se kolem sebe a vidět různé obličeje a řeč těla každého jednotlivce. Nevýhoda je, že v tramvaji nedostanu zpětnou vazbu, zda jsem usuzoval správně. Takový pokročilejší trénink lze zažít třeba při komunikaci se svými blízkými. Tehdy se dozvíte, jak to skutečně bylo.

Ti to s vámi musejí mít těžké. Nebojí se vás tak trochu?

Moje manželka studovala na Harvardu profilování sériových vrahů, takže bych řekl, že má zkušenosti na to, aby se mě nemusela bát. Myslím, že žijeme jako dva normální lidi. Jinak je samozřejmě nejjednodušší nelhat! Tím si ušetříte hrozně moc přemýšlení a starostí. Nemusíte si pamatovat, komu jste co řekli, protože to příště řeknete zase správně. Nelhat znamená velké usnadnění života.

Jak tedy poznáte, že vám někdo lže? Uhýbá pohledem?

To je právě mýtus. Když vám lžu, budu se vám upřeně dívat do obličeje, protože jen tak mohu vědět, jestli jste tu lež přijala. Budu se vám dívat do očí, udržovat kontakt a dozvím se, jestli přikyvujete, vrtíte hlavou, zkrátka jestli mi věříte.

Kde jste se tohle všechno naučil?

S mentalismem jsem začal před patnácti lety. Nicméně postupem času jsem měl štěstí, že si mě vybral učitel, který se na sklonku života rozhodl, že mi předá svoje vědomosti.

Podle čeho si vás vybral?

Těžko říct. Tehdy mi říkal, že měl víc kandidátů a několik let se rozhodoval. Za celý život načerpal opravdu mnoho hodnotných věcí, které nechtěl předávat tak, že svoji práci třeba natočí na DVD. Nikdy moc neexhiboval. Jednou – řekl bych na stará kolena – se rozhodl, že půjde do soutěže kouzelníků, a vyhrál. Na svém vítězném čísle mi ukazoval, jak má takové správné kouzlo vypadat.

A jak tedy?

Ukazoval mi ho ve svém obývacím pokoji, zatímco jsem pil čaj. Vzal míček do ruky, kterou zavřel, a když ji rozevřel, míček v ní nebyl. Řekl mi, ať se podívám pod hrneček, který mám vedle sebe. Nadzvedl jsem ho a míček tam doopravdy byl. Logicky přišla reakce: „To není možné! To tam bylo připravené.“ „Dobře, pojďme si to ukázat ještě jednou.“ Znovu vzal míček do ruky, velmi pomalu ji zavřel, otevřel a míček byl opět pod hrnečkem. Tak takhle vypadá kouzlo. Žádné velké entrée nebo rychlost rukou. Všechno bylo velmi pomalé.

Prozradil vám, jak to udělal?

Samozřejmě mi ukázal, jak na to. Nicméně mi řekl: „Je hezké nechat zmizet pingpongový míček, ale k čemu to je? Kdybych ti měl radit jako synovi, řekl bych, aby ses učil něco, co je použitelné v normálním životě. Kdybys měl jednou dělat ředitele v nějaké firmě nebo třeba prodávat auta, všude tam můžeš použít mentalistické dovednosti.“ Tehdy mě přivedl právě k hypnóze, paměťovým technikám a řeči těla.

Začínal jste jako kouzelník?

Ano, ve skutečnosti jsem v tom vyrostl. Jsem z východních Čech, z Podkrkonoší, což je vlastně kraj léčitelů. Ve vedlejším městě žil úžasný prvorepublikový hypnotizér Břetislav Kafka. Slýchal jsem historky od tetiček a strýců o lidech, kteří údajně měli zvláštní schopnosti. Klasické kouzlení jsem ale dělat nechtěl. Hledal jsem někoho, kdo umí hypnotizovat. Jenže Kafka, který to ovládal, byl už mrtvý.

Od koho jste se tedy hypnózu učil?

Od svého učitele, který ji uměl dobře. Myslím, že o něm to ale nikdo nevěděl. Tvrdil, že když okolí nic netuší, lépe se pak na hypnóze pracuje. Než jsem ho poznal, měl jsem samozřejmě hodně načteno. I v průběhu naší spolupráce jsme se snažili získat další zahraniční literaturu. Dostával jsem od něj úkoly a vždy týden na to, abych sám dohledal řešení.

Dokážete zhypnotizovat každého?

Stále se diskutuje, zda se dají zhypnotizovat všichni. Možná překvapivá odpověď je, že dají. Lidi to stále trochu děsí, ale ono to není vůbec nic strašného. Schopnost vstoupit do hypnózy je většinou přímo úměrná inteligenci. Čím inteligentnější člověk je a dokáže se lépe soustředit, tím spíš se dokáže zahloubat sám do sebe a hypnózu si užít.

A nehraje třeba roli i to, zda tomu člověk věří, nebo ne?

Drobnou. Není ale nijak zásadní. Dokonce kdybyste tomu nevěřila nebo se cíleně bránila, tak o to lépe do hypnózy vstoupíte. Často se setkávám s muži, kteří jednoznačně tvrdí: „Se mnou nic nezmůžete.“ Nemám potřebu s nimi soupeřit. Nicméně právě takový člověk, který si myslí, že má vše pod kontrolou, většinou nemá pod kontrolou vůbec nic.

Lze ji provádět i na sobě?

Určitě, a je to moc dobré. Prakticky to je jedna z věcí, kterou jsem dostal za úkol naučit se během svého tréninku. Usnout na povel. Abych si prostě lehl, řekl „spi!“ a spal. Většinou se probudím tak pět minut před budíkem a krásně odpočatý.

Chodí za vámi lidé, kteří chtějí pomoci s fobií, odbourat stres nebo trauma z mládí?

Já to dokážu, ale nedělám. Nevěnuju se terapeutické praxi, to je práce lékařů, psychologů, psychoterapeutů… Takže pokud má někdo podobný problém, spíše ho odkazuji za nimi. Druhá věc je, že kdybych někomu řekl, že to dělám, asi by mě to dost zahltilo. Po mých přednáškách, na kterých lidé vidí, že to funguje, se mi vždy přeplní e-mail dotazy. Všichni chtějí s něčím pomoct a já bych pak asi nedělal nic jiného. Jak říkám, nejsem psycholog, jsem religionista. Moje práce jsou nová náboženská hnutí.

Na přednáškách dokážete zařídit i to, aby se do sebe dva lidé zakoukali. V osobním životě jste to sám nikdy nezkusil?

Ano, tohle umím. Je to hezké. Ale myslím, že lepší je se přirozeně zakoukat. Technicky se to dá, ale všem takovým zásahům do osobního života se samozřejmě bráním. Podle mě to není správné. Jeden čas mi chodily zprávy od lidí, že se jejich partner zamiloval do někoho jiného a jestli bych jim mohl pomoci. Chtěli si mě najmout, abych zapůsobil na jejich partnera, ten zapomněl na novou lásku a vrátil se zpět. Vysvětlil jsem jim, že jim by se asi také nelíbilo, kdyby si mě někdo najal na ně. Můj učitel mi vždy kladl na srdce, že s rostoucím vlivem na ostatní roste i má zodpovědnost. V osobním životě své schopnosti nevyužívám, protože díky tomu, že z praxe vím, jak je člověk velmi snadno ovlivnitelný, si o to víc cením svobodné vůle.