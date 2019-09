Slyšela jste někdy na castingu, že jste stará?

To vám do očí řekne snad jen buran a s tím jsem se naštěstí nepotkala. Ale jinak casting není nic extra příjemného. Postavíte se do řady mezi ostatní dívky a lidé vás hodnotí na základě něčeho, co nemůžete ovlivnit. Pak na vás ukážou prstem a řeknou „vy, slečno“. A vy nevíte, jestli vás vyhazují, nebo postupujete. Nemáte žádné vodítko, je to opravdu dost nepříjemné a na sebevědomí to leckdy nepřidá.