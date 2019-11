Nejela jsem dobývat svět, spíš se schovat, bilancuje Martina Formanová

Letošní rok se blíží ke konci. Co vám přinesl?

Ono mě, bohužel, prvně napadá, co mi vzal. V létě mi zemřel táta. A ačkoli jsem s ním v dětství měla spíš komplikovaný vztah, s přibývajícími roky jsem mu začala víc a víc rozumět. Navíc byl opravdu báječným dědečkem sestřiným i mým dětem. Je zvláštní, že zatímco si celý život neustále stěžoval na zdravotní neduhy, zpravidla to byla rýma, když pak byl skutečně vážně nemocný, choval se statečně, vyrovnaně a zanechal v nás všech, v mámě, sestře, mně i vnoučatech, intenzivní pocit lásky, kterou jako by dřív neuměl projevit.