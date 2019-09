Spíš než druhá míza to je touha po změně a milostném životě, říká sexuolog

Pane doktore, potýkají se skutečně padesátiletí muži s druhou mízou?

Ono je spíš otázka, co to vlastně ta druhá míza je. Obecně se tak mluví o stavu, kdy zralý, zadaný muž začne podléhat mladším ženám, touží po novém vztahu a pod tíhou těchto událostí má pocit, že omládl. Ale ono to takto nefunguje. Lidé nejsou stroje, každý funguje jinak. Touha po změně v milostném životě a sexu může přijít ve čtyřiceti, padesáti, šedesáti, zkrátka kdykoli. A může přijít i opakovaně, v tom duchu bychom pak museli mluvit o druhé míze, o třetí míze i o míze čtvrté…