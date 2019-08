Adéla málem porodila v autě, Ivě hrozil císařský řez a Nikole došly síly

Budu dýchat za tebe

Iva (31) už má s manželem Ladislavem (35) jednoho syna a narodit se má další kluk. „Bude se jmenovat Samuel,“ říká maminka porodní asistentce, ale Ladislav se tváří nespokojeně. Vypadá to malou rozepři ještě před samotným porodem.



Iva s Ladislavem se seznámili před čtyřmi lety a ona měsíc po seznámení otěhotněla. Narodil se jim syn Michael. „Ladislav je moje první opravdová láska, i o tom, že půjdeme od sebe, jsme samozřejmě mluvili víckrát.“

„Každý druhý týden se mám odstěhovat a dvakrát měsíčně se rozvádíme,“ smál se Ladislav a Iva dodala, že bouřky vždycky přejdou. „To, co v sobě cítím, je vždycky silnější než nějaká momentka v životě. Láďa je moje první skutečná láska a doufám, že spolu zestárneme.“



Brzy po prvním porodu Iva otěhotněla podruhé, ale před necelým rokem o miminko přišli. „Hned jsme se snažili o druhé, abychom zapomněli, ale vím že to se nikdy nestane,“ derou se Ivě při té vzpomínce do očí slzy.



Těsně před porodem se však miminko v děloze otočilo a Iva se dozvěděla, že v takovém případě si může zvolit, zda raději nepůjde na císařský řez. Nakonec se přece jen chlapec obrátil zpátky a Ivu čekal přirozený porod.



V porodnici je s ní manžel a podívat a povzbudit ji přišla také její maminka, která sebou přivedla prvorozeného syna. „Dýchej, jsi statečná, já budu dýchat za tebe,“ povzbuzovala Ivu maminka, ale Iva je pochopitelně soustředěná na sebe: „Když mám kontrakce, tak na mě nemluv,“ odmítala rady.

„Když člověk na svět přichází, tak to bolí a když odchází, taky to bolí a já už jsem na té druhé polovině. Nesmíš plakat, jinak bude uplakanej. Drž se tady těch železných madel a pusť tu bolest do nich. Musíš být statečná,“ zkoušela to ještě maminka.

Při kontrakci nabídla porodní asistentka Ivě dýchat rajský plyn. „Maminka má, na rozdíl od tatínka, který nerodí, nárok na soukromou párty,“ smála se, zatímco Iva už byla na pokraji sil. Novorozený chlapeček vážil 3 880 gramů a měřil 52 centimetrů, a když se na něj přišla podívat šťastná babička, řekly si, co cítí: „Mám tě ráda, matko, jsem ti vděčná, žes mě porodila.“

„Miluju tě,“ loučila se s dcerou už dvojnásobná babička.