Císařský řez na poslední chvíli Ivanu rozplakal, bála se o dceru

Udělal jsem chybu, že jsem tak dlouho čekal

„Viděl jsem v ní krásnou mladou holku, která bude luxusně vypadat na motocyklu. Chlapi to asi takhle berou. Říkal jsem si: svezeme se a uvidíme,“ popsal své seznámení s manželkou Ivanou (33) vášnivý motorkář Jirka (46).



Přiznal se, že pro něj dlouho existovaly jen motorky, rodina mu nic neříkala. „Někteří mí kamarádi, kteří už měli větší děti, říkali: ty bláho, neblbni, nečekej dlouho,“ vysvětlil. „A mě ta myšlenka furt vrtala v hlavě. Já jezdil a nechtěl jsem si ji připouštět, ale říkal jsem si, že na jednu stranu mají pravdu - kolik mně bude, až prckovi bude tolik a tolik,“ prozradil Jiří, dnes již spokojený otec dvou malých synů, který s manželkou Ivanou očekával první dceru.

Roli tatínka si podle svých slov užívá. „Třeba s ním stojím hodinu na nádraží a koukáme na vlaky. Dřív bych to nedělal, řekl bych, nebudu tady ztrácet čas,“ popsal. „A teď kašlu na ostatní a všechno jen pro ty kluky. Kdybych motorku nedodělal za měsíc, za půl roku, tak je mi to jedno. Naopak dneska vidím, že jsem udělal chybu, když jsem tak dlouho čekal...“

Jako doprovod své ženy v porodnici na sebe upovídaný Jirka strhával pozornost. Když dostala Ivana kapačku, vtipkoval, že by potřeboval taky něco podobného, ale muselo by to být ze švestek.

Nejdřív to vypadalo, že bude muset jít nastávající maminka „pod kudlu“, protože holčička se v břiše otočila napříč. Protože se ještě porod nerozběhl, byla odeslána domů s tím, že je na vše času dost.

Zanedlouho se vrátila sanitkou, protože začala krvácet. „Placenta je měkká tkáň plná krve,“ vysvětlil doktor Berezovskiy. „A když při kontrakcích dojde k odloučení té placenty, tak může dojít velmi rychle k závažnému krvácení, které ohrožuje maminku i dítě.“

Zatímco většina rodičů už přichází do porodnice s vybraným jménem, Jirka a Ivana se stále nemohli rozhodnout. „Já znám jen takový Suzuki, Yamaha, Harley Davidson,“ vtipkoval tatínek. „Dneska má svátek Viktorie,“ navrhla Ivanina švagrová. „Victorie byly motocykly starý, německý, pěkný, to je pravda,“ zamyslel se Jirka.



Porodní asistentka přinesla nerozhodným rodičům knihu o jménech i kalendář. „Renata, to je třeba taky hezký jméno,“ zvažoval otec. „Tereza ne, to mi připomíná, jak se říkalo ve škole: Tereza má kozy z železa...“

Tentokrát si Ivanu v porodnici nechali. Bylo jen otázkou, zda se miminko narodí přirozeně (mezitím se totiž otočilo), nebo přijde na řadu císařský řez. „Já jsem celá problémová, se mnou vždycky musí něco být,“ posteskla si nastávající maminka, která už se těšila, že se díky „císaři“ vyhne porodním bolestem. „Tak hlavně moc nekřič, ať tě není slyšet do bytovky naproti,“ loučil se s ní Jirka. „Já budu v čekárně.“

Ivanin manžel se porodu hodlal zúčastnit jen jako vzdálený pozorovatel v čekárně. „Já jsem stará škola,“ vysvětloval. „Nechci být u porodu, za mých dob se tam nesmělo.“ Ivana proto požádala o podporu svou sestru Kateřinu. „Nemá cenu do toho chlapa nutit, když tam nechce,“ přiznala smířeně. „Teď už jenom ustát ty kontrakce a holčičko, pojď ven!“

Když přišly první porodní bolesti, usoudila Kateřina: „To by Jirka nedal.“ Ivana s ní souhlasila. „Ten by tady kecal o nesmyslech, jen by mě znervózňoval,“ dodala. Její manžel mezitím v čekárně „žhavil“ telefon a lákal kamaráda, ať přiveze pivo a sedne si tam s ním.

Krvácení se zase zhoršilo, a tak porodní asistentka povolala doktora. Ten bleskově zamluvil operační sál. „Měli bychom postupovat co nejrychleji, hned zavolat tým: anesteziologa, instrumentářky, sanitáře, neonatology,“ vysvětil později. „Když to neuděláme teď, tak potom už bohužel neuděláme nic.“

Rychlá akce Ivanu vyděsila. „Hlavně ať se jí nic nestane, ať je v pořádku,“ slzela v obavách o svou nenarozenou dcerku. Zato tatínek šrumec ani nepostřehl a od telefonu ho odtrhla až Kateřina, která mu oznámila, že Ivana podstupuje císařský řez.

Dramatické minuty na sále vyvrcholily pláčem čerstvě narozené holčičky

(2 900 g, 52 cm) a za chvíli už se v čekárně objevila porodní asistentka. „Tak co, už jste vymysleli to jméno?“ ptala se rozechvělého tatínka. „Ona to nechala na mně a já jsem z toho hotový, Musíte to vědět hned?“ Po Jiříčkovi a Honzíkovi tak do rodiny přibyla Ivanka, po mamince.