K životu potřebuji moře, ne bazény a drahá auta, říká Lucie Zedníčková

Byl domek váš sen, nebo patříte k lidem, kterým ke štěstí stačí byt?

Toužila jsem po domě se zahradou, do bytu se nehodím. Zatím je vše v procesu zařizování, pečlivě vybírám od sedačky po spotřebiče a chci, aby mi vše dlouho vydrželo, aby se mi to líbilo a bylo mi to příjemné. A taky ještě nemám hotovou zahradu, terénní úpravy ještě zdaleka nejsou u konce.

Jaké jste měla léto?

Bylo napůl pracovní a napůl relaxační. 1. července jsme měli premiéru představení na letní scéně na Harfě A do pyžam a bylo to moc hezké! Samozřejmě jsem si udělala i čas na odpočinek, to by jinak nešlo.

Potřebujete k relaxaci moře?

To ano. Ale nejsem typ, který moc plánuje. Když mám volno a popadne mě to, tak sednu na internet, koupím letenky a letím. Kdybych si to mohla dovolit, byla bych u moře pořád. Opravdu! Říkám si, že jednou, třeba na stáří, by se mi líbilo pořídit si nějaký domeček někde na pobřeží. Nepotřebuji žádné bazény ani drahá auta, ale moře k životu mít musím. Pokud to jde, tak i několikrát ročně.

Máte nějakou oblíbenou destinaci?

Obecně mám ráda tropy. Miluji jihovýchodní Asii, Thajsko. Pravidelně se vracím na ostrov Koh Samui. A v létě mám ráda cestování po naší krásné zemi. Umím si užít české léto.

Kdo vám na cestách dělá společnost?

Jak kdy, záleží, kam letím. Se synem většinou cestujeme po památkách, plánujeme navštívit Barcelonu, je mu 22 let a historie ho zajímá. Dceři je 14 a půl a tu spíš baví moře a výlety jiného typu. Snažím se oběma vyjít vstříc.

Jak podle vás vypadá ideální den?

Zajít si na dobrou snídani, pak relaxovat na pláži u moře a den zakončit dobrým jídlem a vínem s přáteli. Takhle bych si dokázala představit i více než jen jeden den.

Máte nějaké neřesti?

Přijde na to, co kdo považuje za neřesti. Pokud se tím myslí alkohol a cigarety, tak pak je mám. Miluji cigarety a ráda si dám dobré víno.

Chtěla jste někdy s kouřením přestat?

Ne, kdepak. Nechci přestat s něčím, co mi chutná.

Všimla jsem si, že používáte sociální sítě. Jak se to stalo?

Mám Facebook i Instagram, obojí navzájem propojené. Jsem pyšná na to, že jsem se je naučila sama ovládat. Jen tam ještě neumím vkládat taková ta krátká videa, tzv. instastories. Zjistila jsem totiž, že všichni dnes komunikují na sociálních sítích, a našla jsem tam i nějaké kamarády, které jsem jinak nemohla dohledat. A taky se ke mně doneslo, že Facebook je zastaralý a Instagram je teď „in“. Takže jdu asi s dobou.