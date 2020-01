Prý jste tak trochu chaotik. Je to pravda?

Lucie: Je. Nemohla bych dělat jinou práci – každý den přijít do stejného kanclu, potkávat se pořád se stejnými lidmi. Vlastně bych ani nemohla být v angažmá v jednom divadle. Sedávat se stále stejnými kolegy v jedné šatně? To by mě kleplo.