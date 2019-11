Už jsem velká holka, která nenosí růžové brýle, říká o sobě Lucie Bílá

Celá záříte, což je vždy známka toho, že je člověk šťastný. Máte hezký rok?

Spíš období, řekla bych. Víte, on se tím člověk musí prokousat. Kouknete z okna, prší, ale až zítra vyjde sluníčko, budete mít radost. Kdyby svítilo pořád, nevážili bychom si ho. A tak to je. Díky tomu, že jsem si v životě už prošla lecčím, tak si tohle období opravdu užívám. Kdyby mi někdo kdysi dávno řekl, že toho správného chlapa potkám až v padesáti, budu se rozčilovat. Ale chválabohu, že to nebylo později.