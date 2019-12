Motorkářka Linda Finková se kochá životem. Z rozchodu na úrovni má doktorát

Každého pořád dokola zajímá, proč nejste ani po letech odděleného života rozvedena se svým mužem Richardem Genzerem.

Já si myslím, že k tomu není důvod. Rozvod považuju za velice nepříjemný krok. Je mi jasné, že až na něj jednou dojde, pravděpodobně to oba opláčeme. Ale teď to vnímám tak, že spolu máme děti, žili jsme společně téměř dvacet let a rozvod je fakt smutný krok. Nechci, aby to vyznělo, jako bychom se snad k sobě plá­novali jednou vrátit.

Ten samotný akt rozvodu odkládáme, protože nás nic netlačí. On se ženit nechce, já vdávat také ne. Každý máme jiného partnera. Nemusíme řešit peníze – on si vydělává svoje, já také. Děti žijou se mnou, a když je potřeba, aby se na něčem podílel, co se jich týká, vždy se ochotně zapojí. Navíc mám jistotu v tom, že pracuje, nehraje automaty, nedluží. On ví to samé o mně. Opravdu tedy není teď nutné dělat radikální krok, do kterého se ani jednomu zatím nechce.