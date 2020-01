Už žádná bigamie. Chceme svatbu a další dítě, svěřila se Janečkova múza

Karel Janeček léta bigamii a polygamii obhajoval. Co se stalo, že se změnil?

Loni na jaře jsme byli v Peru, čekala mě operace a chtěla jsem zkusit, jestli mi nepomohou tamější šamanské byliny a metody. V rámci nich se odehrálo cosi, že jsme si uvědomili, že kapitolu zajímavých a nekonvenčních vztahových experimentů uzavřeme, že už tu potřebu ani jeden vnitřně necítíme. Domluvili jsme se, že pokud by se chuť vrátila, probereme to a uvidíme. Kdyby se však dělo něco nedohodnutého, tak to bude za mě konec. Po tom, čím jsem si prošla, už je moje tolerance k dalším průšvihům vyčerpána.

Věříte, že by s vámi své případné plány s jinou ženou dopředu probral?

Určitě, a ne jen se mnou, on by to řekl všem. Rovnou do televize.

I vy jste dřív nevěru tolerovala a tvrdila, že muž by měl být ženě věrný jen devět měsíců těhotenství a devět měsíců po porodu. Už to neplatí?

To je nezbytné minimum, ale minimum obvyklé nemusí stačit. Teď máme normální monogamii.



Jste sama připravena být Karlovi věrná „dokud vás smrt nerozdělí“?

To nemůžu vědět, to nikdo nedokáže garantovat, ale teď říkám ano. Ostatně já mu byla vždycky věrná, i když říkal, že je mu to jedno, že nežárlí a že když jeho bývalá partnerka měla milence, připadalo mu to „funny“. Měla jsem pocit, že jsem za úplného blba, který nejen že se snaží ho se vším všudy pochopit, odpustit a začít znovu, ale ještě jsem věrná, a přitom to pro něj ani není důležité. Teprve teď poprvé se zmínil, že si mé věrnosti cení a já z toho mám radost.

V jednom rozhovoru jste říkala, že monogamii dáváte ve vztazích deset až patnáct let. Budete vy dva výjimkou?

To je přibližný hypotetický průměr... Některý pár nedá ani půlrok, jiný zas stráví spolu věrně celý život! Co já vím, co bude, ale věřím, že nám to vydrží.

Kde se ve vás vzala ta původní tolerance k otevřeným vztahům?

Možná se ujalo první semínko už v dětství, kdy máma od nás razantně odřízla mého otčíma, protože jí byl nevěrný. Dnes už ji plně chápu, ale tehdy mi bylo devět, měla jsem ho ráda a vyčítala jsem jí, že mu neodpustila a připravila mě o něj. Jinak jsem samozřejmě byla vychovávaná v tom duchu, že rodina je základ života. A možná jsem právě proti tomuto paradigmatu rebelovala. Hlavní impuls k poznávání nového přišel později, až v různých sebekoučovacích seminářích.

Takže ještě před seznámením s Karlem jste žila v duchu toho, že k dlouhodobém vztahu patří další vztahové experimenty?

V předchozím vztahu jsme to řešili a já byla nadšená, že se nám dařilo něco nekonvenčního, a mohli jsme říct, že otevřený vztah nemusí být destruktivní, ale vzájemně obohacující.



Nikdy jste nežárlila?

Samozřejmě ano! Akorát je to spíš vztek – jsem totiž naprosto alergická na lež. Pokud muži nemůžu věřit, nevidím v takovém vztahu vůbec smysl. Žena chce být pro svého muže prioritou, a o tom to podle mého je víc, než kdo se koho jak dotkl. Pokud se ona a její děti cítí bezpečně v tom, že jejich život a vztah jsou pro partnera to jediné, co je důležité, a nestane se nic, co by jejich spokojenosti uškodilo, pak může existovat nějaký prostor pro zdravý a otevřený vztah podchycený pravidly. Cítí-li se však jeden z nich ohrožen, je to problém.

Měla jste s takovým konceptem dobrou zkušenost, takže jste si v tom po setkání s Karlem notovali a počítali s tím, že oba budete mít i další partnery?

Samozřejmě jakékoli dohody vycházely z toho, že náš vztah je ten hlavní. Že bych pro něj měla být jedna z mnoha, tak jsem náš vztah rozhodně nevnímala ani na milisekundu.

Ke své bigamii se veřejně vyjadřoval. Vy jste o něm nic nevěděla?

Ne, i když náš společný kamarád, který nás seznámil, mě před ním varoval. Já ho však prosila, ať mi o něm nic špatného neříká, že se ke mně chová velmi hezky, je mi s ním dobře a že nic nechci slyšet. Věděla jsem jen, k jaké patří vrstvě a co dělá. Až když jsme spolu byli na konferenci v Bělehradě, poprosila jsem ho, ať mi o sobě všechno řekne sám a slíbila jsem mu, že si o něm nebudu nic číst.

Přiznal, že monogamie pro něj není?

Zmiňoval to, ale vždy s ujištěním, že nikdy by to nebylo za cenu problémů mezi námi. Mluvili jsme o tom, že v každém vztahu přijdou období, kdy nás láká něco jinde. Shodli jsme se, že je vždycky dobré žít v pravdě a dát si prostor, protože devět z deseti lákadel se nakonec ukáže být méně atraktivních a člověk si uvědomí, že skutečný poklad má doma.

Jedna věc je teorie, ale opravdu to tak chtějí dva do sebe zamilovaní lidé?

Je pravda, že jsem byla po těch mých dobrých zkušenostech z minulosti asi neopatrná až příliš, takže jsem Karlovi přitakávala: jasně, to vymyslíme! Zároveň jsem toto téma považovala za dobré do veřejné diskuze. Chtěla jsem vytáhnout tabu na světlo, protože, i když je nevěra Česku extrémně častá, hodně párů si raději hraje na domácí idylku, než aby si partneři ve dvou vyříkali, co potřebují a co jsou schopni tolerovat.



Kdy jste potkala svou první lásku?

Byl to Čech, i když neměl úplně český původ, dnes je z něj právník. Nevinně jsme spolu začali chodit v patnácti a byli jsme spolu sedm let. Nakonec jsme přišli na to, že máme úplně odlišnou představu o tom, jak chceme žít. On je velký pohodář a já velký dobrodruh. Bylo jasné, že potřebuje vedle sebe někoho, kdo s ním bude sdílet pohodu domova, a já toho, kdo bude chápat, proč jezdit do džunglí, kde se střílí. V tom jsme si nerozuměli, ale dodnes jsme přátelé.

Musela jste někdy nějakého muže dobývat?

Jsem schopná dlouho o někom snít, psát básně a čekat, až udělá první krok. O zájem můžu jsem nikdy nouzi neměla, ale víte, jak to je. Ten, o kterého stojíte, se mezi ostatními zpravidla jako jediný neotočí. Zažila jsem i nepříjemná odmítnutí.



Je etické, když žena svádí zadané muže?

Je zajímavé, že se ptáte, zda žena má, či nemá, ale to rozhodnutí je vždycky na tom muži. Je spokojený ve svém vztahu, nebo hledá jinou příležitost? Co to vypovídá o tom, co se děje u něj doma? Za své činy nese odpovědnost. Jakmile ženy nabudou dojmu, že muže mohou zmanipulovat a odvést od rodiny, je to velmi arogantní, protože v tu chvíli ho mají jen za loutku bez vůle. Jednak si myslím, že loutky nejsou, a i kdyby, je to zvláštní přístup: my ženy si samy uhněteme, jak to bude, ale kde je pak ten muž?

Není pro muže těžší než pro ženu nepodlehnout pudům, když na ně útočí krásná žena?

Pravda je, že pudy muže reagují víc na sexuální podněty, erotiku. U ženy je to ale zase romantika, obrovské kytice, pozvání do divadla, na večeři při svíčkách. I pro ni může být těžké nepodlehnout. Ale pokud lze muže opravdu svést hezkou vizáží a koketními triky, tak takový muž stojí za prd a takového bych neřešila.

Jak si Karel získal vás?

Jiskry, co mezi námi lítaly, by tehdy mohly zapalovat. Potom na to šel systematicky (smích). Byl vždy gentleman, ale rozhodně se nenechal odradit. Naše situace nebyla totiž vůbec jednoduchá. Potkali jsme se v květnu, to s ním jeho žena už od února nebydlela, ale stále byli manželé. Díky tomu často čelím příběhu, že jsem ho odvedla ho od rodiny – v tom duchu, jak se ptáte, že za vše může žena. Dnes vím, že jsem měla raději počkat, až bude formálně rozvedený. Ale i já byla vdaná a neměla jsem primárně důvod hledat jiný vztah.



Podlehla jste romantickým svodům?

Karel byl vynalézavý. Bylo to nádherné: třeba jsem přišla domů a celý byt nechal zaplavit květinami. Ano, působilo to na mě. Nebo jsem někde byla a volal, že za chvíli je tam, a přiletěl za mnou. Chápala jsem samozřejmě, že když chce udělat dojem, má to díky svým penězům jednodušší. Možná bych byla dnes v něčem odolnější, ale bylo to působivé, měla jsem pocit, že o mě hodně stojí a věřila, že z toho vzejde něco hodně krásného.



Spolu s ním jste zřejmě vyfasovala i nelichotivou nálepku „zlatokopka“. Jak důležitá je pro vás finanční nezávislost?

Velmi. V devatenácti jsem odjela z Česka studovat do Oxfordu a už jsem si něco vydělávala. Po státnicích jsem pak začala hned podnikat a dnes mám radost, že se mi daří v široké škále netradičních aktivit, které jsou mou srdeční záležitostí, a zároveň si jimi vydělávám na velmi slušný život plný dobrodružství, a ještě dávám práci dalším lidem.



Takže byste nechtěla, aby vás živil otec vašeho dítěte?

Myslím si, že je nejlepší, když je žena finančně nezávislá, protože jedině tak může kdykoli ze vztahu odejít a nebát se, že bude v nouzi. Nechat se druhým živit, to je pro mě velmi nekomfortní představa asi i proto, že rodina mě odjakživa tlačila do sňatku, jako kdyby se úspěch ženy odvíjel od manžela a počtu dětí. Čím víc jsem však tehdy rodičovské schéma poslouchala, tím víc jsem ho nesnášela. Kvůli tomu jsem vlastně dokola řešila, jaká je role ženy, co je správná žena, a už vím, že definice není. Každá ať si najde svůj způsob.

Pořád se bojíte „opřít“ o partnera, abyste neztratila vlastní svobodu?

Musela jsem si napřed projít svým životním procesem, abych pochopila, že být s někým ve svazku může být i hezké a že starat se nějaký čas o děti a rodinu, zatímco muž „živí rodinu“, neznamená automaticky zapadnout do středověkého stereotypu. Ale přiznávám, že jsem se finančně cítila ve svém předchozím vztahu líp. Vydělávali jsme přibližně stejně, měli velice komfortní život a v zásadě jsme fungovali jako rovnocenní partneři.



Tuším, že teď na tom zdaleka nejste finančně stejně.

Ne. Nicméně mě pořád nejvíc těší, když vidím úspěch mých vlastních projektů, byť nejsou samozřejmě vůbec tak výnosné ve srovnání s Karlovými příjmy. Nebo mám radost, že jsem si teď koupila krásný malý být a splácím hypotéku. Zároveň uznávám, že kolem malých dětí je období, kdy je hezké, když je partner schopen rodinu víc zabezpečovat. Nicméně asi stále bohužel ještě neumím ani nejsem ochotna se uvolnit, abych řekla: ok, jsme rodina, máme malé dítě, takže teď mě budeš živit, máš na to, nedělá ti to problém. To by mi nešlo, necítila bych se dobře. Za tu dobu, co jsme s Karlem spolu, pracuji dál na všem jako dřív a vím, že si vždycky – i kdyby zítra odešel – dokážu vydělat na to, abych měla velmi kvalitní, slušný, zábavný a rozcestovaný život, který jsem měla.

Stojíte tedy na vlastních nohou, ale pomoc neodmítáte?

Platí to ovšem jen tehdy, když vztah funguje. Když jsem čekala Isabelku, měli jsme s Karlem mediálně dost probíranou krizi. Nebylo mi ani zdravotně dobře a nebyla jsem tak výkonná. Věřím, že by mi Karel i nějakou podporu dal, kdybych si řekla, ale já bych ji nebyla absolutně schopná přijmout.

Už se to změnilo?

Přesně si to pamatuji: měla jsem od něj kartu k nějakému jeho účtu, ani jsem si nezapsala pin kód. Tehdy, těsně před porodem, se ke mně s omluvou vrátil a za pár dnů jsem stála v obchodě, koukala na tu kartu a poprvé se rozhodla ji použít. Pro mě to byl zlomový okamžik, odhodlala jsem se dát nám další šanci, a proto jsem mohla přijmout jeho podporu.



Ženy na svých stránkách nabádáte, aby našly samy sebe. Vy jste se našla ve studiu ženství?

Dá se to tak říct. Na podporu žen vedu kurzy, navrhuji šperky s ženskými symboly, šaty, aby byly ženy jedinečné, a zároveň tím podporuji ty, které je tkají, aby řemeslo nezaniklo. Věřím, že úcta k „ženství“ je nezbytnou součástí zdravé společnosti a že dnes máme velké rezervy.



Tvrdíte také, že kdyby vám ve dvaceti letech někdo řekl to, na co jste přišla teď, ušetřila byste si spoustu slepých uliček. Na co jste přišla?

Například kdyby mi tehdy někdo řekl, co všechno je v sexualitě možné, jak s mužem komunikovat, aby mě slyšel, jak funguje ženské a jak to mužské „já“, jak muž má komunikovat se mnou, abych slyšela jeho..., ušetřila bych si stovky hodin hádek, slz a zklamání.

A žila byste v Bhútánu, který milujete a kam se stále vracíte?

Je to magické místo. I po jedenácti letech, a už jsem tam byla čtrnáctkrát, se pokaždé rozbrečím, jen co přistaneme. Dokonce i poté, co se mi tam staly ne úplně krásné věci. Vystoupím a mám pocit, že jsem na správném místě, že tam patřím. Tam, když se ráno posadím s čajem a koukám na východ slunce, tak je to pro mě nejvíc, co může být.

Jak jste tu zemi objevila?

V Oxfordu jsem měla spolužáka z Bhútánu a on mě tam pořád zval, až jsem nakonec letěla, a jak jsem viděla hory, krásnou architekturu, srdcem už jsem se nikdy neodpoutala.



Chtěli byste tam s Karlem žít nastálo?

Není to snadné, Bhútán si velmi chrání svoji integritu, ale teoreticky bych si to představit uměla.

Česko není destinace, kde chcete mít natrvalo domov?

Karel chce zůstat hlavně kvůli dětem. Já ne. Kdyby nebylo Karla, tak bych v Bhútánu určitě pár let žila nebo alespoň rok. Měla jsem tam už domluvenou i nějakou práci, uvidíme. Snad až budou děti starší a budou za námi moct přijet. Kromě Bhútánu bych ještě ráda žila nějaký čas v Barmě a klidně bych se vrátila i do Indie, kde se mi moc líbilo.

Jste teď s Karlem Janečkem šťastná?

Ano. Jsme v jakési třetí fázi našeho vztahu a Karel je teď úplně jiný než dřív. Mockrát jsem si v minulosti pokládala otázku, jestli chci ve vztahu pokračovat. A nakonec jsem si vždycky odpověděla kladně a dneska jsem za to ráda, ale dlouho si nebyla jistá.

Karel ale ještě není rozvedený...

U soudu se probírala celá řada obstrukcí, teď byl zproštěn všech obvinění, a pokud nepřijde žádná další komplikace, což si myslíme, že přijde, tak by se mohl rozvést už poměrně rychle. Je to dlouhý proces, a protože jeho bývalá partnerka žije se synem ve Francii, je to náročnější než v Česku.

Plánujete spolu další dítě?

Jednou třeba ano, ale ne dřív, než budeme fakt svoji. Ani Isabelka neměla být nemanželská, je to stále bolavé téma.



Takže postupně rozvod, svatba a další dítě?

Takhle to dává rozum. Ideálně bychom chtěli svatbu samozřejmě v roce 2021, máme i vybrané datum. Uvidíme.



Co byste si přála v tomto roce?

Právě jsme dokončili rekonstrukci, takže už bych si přála žít v domě, kde je klid. Ať jsou děti zdravé, šťastné, vyvíjejí se. Máme velkou kliku, že se mají rády. Na to, kolik jich je, je to docela zázrak. Aby se dařilo všem mým projektům, pak mám velké cestovatelské plány. Ať je to klidný, zdravý, tvořivý rok a ať máme na sebe hodně času. To je možná to nejvíc. Já dost bojuji, abychom odjeli někam s dětmi aspoň na tři měsíce bez telefonů, ale to se nestane, tak aspoň trošku víc klidu.