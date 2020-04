Svatbu odložíme aspoň o rok, chci si ji užít, říká těhotná Lenka Zahradnická

Často dáváte veselé fotky z natáčení i na Instagram a zdá se, že jste si s Filipem Rajmontem opravdu sedli, že?

Jo. My se známe ještě ze školy. Filip chvíli učil na DAMU, když jsem já byla ve čtvrtém ročníku. Takže když mi volali z produkce, aby mi nabídli roli Hedviky, a řekli mi, kdo by mi měl hrát partnera, měla jsem samozřejmě radost. Zároveň jsem se začala smát a ptala jsem se, jestli vědí, kolik měřím já a jak vypadá on! Jestli z nás chtějí mít a priori komickou dvojici, protože my vedle sebe můžeme jen stát a lidi se smějí. Nakonec jsme se domluvili a s Filipem si opravdu rozumíme. A nejen s ním, se všemi, s nimiž se na place potkávám: s Luckou Juřičkovou, Pavlem Novým, Tonym Šoposkim. Máme se tak rádi, že natáčení ani nevnímám jako práci. Chodím prostě mezi partu kámošů, odpočívám tam, královsky se bavím a ještě si při tom něco vydělám. Tohle se ne vždycky podaří, ale tady se nám to povedlo.