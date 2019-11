Jsme promiskuitní, nebo jen hledáme lásku? Kolik partnerů je už moc

„Vy dvě byste se nad sebou měly vážně zamyslet,“ řekla jednoho večera mně a mojí kamarádce Kláře naše společná přítelkyně, toho času v pětiletém vztahu. Její křehká duše nedokázala zpracovat naše vyprávění o mužích, kteří v posledních měsících propluli našimi životy.

Nebudu lhát, málo jich nebylo. Jsme obě už nějakou dobu single a dlouho jsme se neviděly, takže pikantního materiálu k rozebírání jsme měly víc než dost.

Po jejích slovech nám ale ztuhl úsměv. Vážně jsme se zamyslely – upřímně řečeno, nás do té doby nenapadlo, že by naše milostné „tempo“ mohlo kohokoli pohoršovat, notabene naši letitou kamarádku.

Opravdu se chováme promiskuitně, když délka našich posledních romancí odpovídá zhruba trvanlivosti mléka, které po otevření necháte stát v ledničce? Nebo je střídání partnerů spíš „vedlejším produktem“ hledání toho opravdového vztahu, ve kterém budeme chtít zakotvit?

Pokud jste single žena po třicítce a nežijete jako jeptiška, nejspíš za vámi na vaší milostné stezce zůstal menší či větší zástup exmilenců. Což může znít poměrně děsivě. Na druhou stranu, zkusila jste si někdy spočítat váš „milostný průměr“? Tak schválně.

Sečtěte si všechny své partnery a vydělte je délkou vašeho sexuálního života. K jakému výsledku jste došla? Já jsem si udělala takový menší soukromý průzkum a většině žen, které byly ochotné si na toto téma povídat, vyšel zhruba jeden muž na půl roku. Že jsou intervaly mezi jednotlivými zážitky někdy delší a jindy kratší, není až tak podstatné…

Nicméně je pravdou, že počet sexuálních partnerů u žen v posledních letech stoupá. Obraz muže rozsévače a dívky jakožto upejpavé květinky se ukazuje jako překonané klišé.

Nedávno byl například ve Velké Británii proveden průzkum mezi jednadvacetiletými studenty. Zatímco muži se v něm přiznali k sexuálnímu vztahu se sedmi dívkami, jejich vrstevnice uvedly, že spaly v průměru s devíti muži. A mravy se zdaleka neuvolňují jenom na západ od našich hranic. Podle sociologů patří Češky ke čtvrtým nejpromiskuitnějším na světě.

Čím to, že jsou současné ženy stále ochotnější pustit si muže do postele? Nepochybně v tom hraje velkou roli emancipace – proč bychom si nedopřály stejné potěšení jako muži? Jenže dokážeme k sexu přistupovat tak chladnokrevně jako oni?

Jistě, existují lvice salonů, kterým jde pouze o fyzické potěšení, obvykle ale pro nás sex s sebou nese vyšší míru emocionálního zatížení, než jaké ráno poté zažívá průměrný lovec skalpů. Podle zastánců evoluční teorie jsou pánové zkrátka k promiskuitě naprogramováni, čím více partnerek vystřídají, tím více potenciálních potomků mohou zplodit. Ale my?

„Chování některých dnešních žen možná vzbuzuje iluzi, že jejich motivy k příležitostnému sexu se podobají mužským, ale není tomu tak. Ženy vyhledávají sex čistě kvůli fyzickému uspokojení jen v případě, kdy mají vysokou hladinu testosteronu (to se týká méně než 20 % žen), nebo během ovulace, kdy jejich tělo hledá toho správného muže s nejlepšími geny. Touží-li člověk pouze po fyzickém sexu, musí mít vysokou hladinu testosteronu, což většina žen mívá jen zřídka. U mužů je vysoká vždy. Ženy mají hlubší motivy,“ píší v knize Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku autoři Barbara a Allan Peasovi.

Jaké tedy tyto motivy jsou? Peasovi tvrdí: „Jsou čtyři hlavní důvody, proč se ženy oddávají příležitostnému sexu: pro zvýšení sebevědomí, pro posouzení muže jako dlouhodobého partnera, kvůli získání nějakých výhod nebo kvůli lepším genům.“ Co tím přesně myslí?

1. Střídání partnerů jako infuze sebedůvěry

„Příležitostný sex a krátkodobý milostný poměr umožňují ženám otestovat svoji ‚tržní hodnotu‘ a posoudit, jak žádoucími partnerkami jsou. Tyto ženy pouze hledají názor někoho jiného na sebe samé,“ tvrdí manželé Peasovi. Jinými slovy, má-li žena zdravé sebevědomí, nepotřebuje si obvykle svou hodnotu dokazovat tím, že sbalí toho největšího krasavce v místnosti. Na druhou stranu, komu by to nezalichotilo, že?

2. Postelový test

„Dnešním ženám užívajícím si příležitostného sexu nehrozí zavržení od společnosti tak, jako tomu bylo v minulosti. Příležitostný vztah dává ženě čas otestovat mužovu přitažlivost, kompatibilitu a potenciál pro trvalejší vztah,“ píší Peasovi. A pokud se milenec ukáže jako nevyhovující, nahradí ho další… Do okamžiku, než natrefíme na takového, se kterým nám stojí za to zůstat.

3. Získávání výhod

Psycholog David Buss z Texaské univerzity v Austinu zjistil, že ženy na počátku krátkodobých romancí očekávají partnerovu štědrost: nejrůznější dárečky, večeře, pozornosti… A to může být rovněž motivací navazovat nové a nové vztahy. Naproti tomu, jestliže podle Busse hledáme stálého partnera, záleží nám spíše na porozumění, empatii a laskavém chování než na materiálních radostech.

4. Ach, ta příroda

Je prokázáno, že v období ovulace nám „voní“ jiný typ mužů než po zbytek cyklu. A také se v tomto období častěji vrháme do nezávazných radovánek. „Čtvrtým důvodem, proč ženy provozují příležitostný sex, může být podvědomá snaha získat lepší geny pro své děti,“ vysvětlují Peasovi.

Nevědomky si v tomto období vybíráme muže, kteří nás silně fyzicky přitahují, protože jsou nositeli opačné genetické informace než my – naši potenciální potomci by tak byli dokonalým mixem. Jenže s takovým mužem jsme obvykle naprosto nekompatibilní v běžném životě, a tak když skončí ovulace a my se na našeho Adonise podíváme střízlivýma očima, většinou ho pošleme šupem k vodě.

Ať už ale partnery střídáme z jakéhokoli důvodu, jedno je podstatné – jak se cítíme. Jestliže vám milostný uragán vyhovuje, není důvod na tom nic měnit. Pakliže ale po další týdenní známosti propadáte beznaději a cítíte se pod psa, je možná dobré dopřát si oddechový čas.

Protože ať už lásku svého života potkáte za týden, za rok, nebo ji vůbec nehledáte, s jedním člověkem budete muset žít až do konce života: sama se sebou.