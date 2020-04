Partner ji nazval stařenou, tak ze sebe žena udělala Barbie

V přepočtu téměř čtyři sta tisíc korun utratila žena za svou proměnu. Extrémně zhubla kvůli tomu, že propadla depresím po rozchodu a nejedla. To se jí líbilo. Pak už jen na klinikách podstoupila zvětšení poprsí a drobné úpravy v oblasti obličeje.

Pravidelně dochází na aplikaci injekcí botoxu a v kosmetickém salonu je jako doma. Už nikdy nechce, aby ji někdo nazýval stařenou. Dala si předsevzetí, že do šedesáti let na sobě bude pracovat, aby vypadala mladší.

Osmnáct měsíců randila s mužem, kterého si chtěla vzít. Jejich vztah byl idylický a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít „bokovku“.

Náhodou ale zjistila, že má paralelní vztah s o mnoho mladší ženou a navíc je s ní zasnoubený.

„Nejdřív jsem se pro změnu rozhodla kvůli pomstě. Chtěla jsem bývalému partnerovi ukázat, o co přišel. Chtěla jsem dokázat všem okolo, že ještě nepatřím do starého železa. Pak už to byla ale jen moje volba, protože se mi líbilo, jak na mě najednou ostatní pohlíží. Už jsem v jejich očích byla někým jiným. Hlavně od žen se mi dostává mnoho pozitivních komentářů,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Její život se po změně vzhledu radikálně změnil. Začala dostávat nabídky na focení a nyní se živí jako modelka. V minulosti pracovala jako realitní makléřka.

Se změnou se hůř vyrovnává její rodina. Vlastní bratr nesouhlasil s operacemi a nový vzhled sestry se mu nelíbí. Má pocit, že to přehání. „Neustále mi říká, ať se neodhaluji a nosím na sobě víc oblečení. Já jsem ale konečně sebevědomá a cítím se dobře. Nemám co skrývat a ráda ukážu postavu, na které tolik dřu. Říkají mi Barbie a dost mi to v mém věku lichotí. Je pro mě důležité, že mohu svým příběhem inspirovat další ženy a dodat jim odvahu. Mnoho žen slýchá věci, které jim mohou ublížit, a to se nesmí dít,“ dodala.