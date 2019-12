Šetrný, nebo lakomec? Jak poznáte držgrešle a jak na něj

Jak rozeznat lakomce od šetrného člověka? 1. Šetrná kámoška je ráda, když v kavárně zaplatíte každá svůj účet. Když ji ale pozvete, pozvání vám vrátí. Lakomá žena se s radostí nechá zvát, ale nikdy nepozve ona vás. Když hrozí, že bude muset zaplatit sama, objedná si jen vodu z kohoutku.

2. Šetrného člověka zajímá opravdová hodnota věcí, jak dlouho vydrží a jaké výhody mu přinesou do života. Lakomého zajímá jen cena. 3. Lakomec se snaží kupovat všechno co nejlevnější, šetří i na jídle. Šetrný se zajímá, které věci mu prospívají, a které ne, protože ví, že zdraví je nejlepší investice. 4. Lakomec svým chováním ovlivňuje okolí, šetrný ne. 5. Lakomec nikdy nenechá číšníkovi spropitné. Na co, vždyť za jídlo už přece zaplatil! 6. Lakomec ví o všech výhodách a slevách, je ochotný si vždy vyhádat svoje. Šetrný člověk nad takovými věcmi mávne rukou, protože ví, že někdy to zkrátka nevyjde. 7. Šetrný člověk sem tam dopřeje sobě a svojí rodině, co mají rádi. Lakomce těší jen fakt, že ušetřil. 8. Lakomí lidé šetří i na vlastních dětech, nevadí jim, že kvůli tomu můžou být spolužákům pro smích. 9. Lakomci neradi utrácejí za dárky, proto nejsou rádi, když je někdo pozve na oslavu, kde se očekává, že něco přinesou. Často jsou ochotni se oslavy nezúčastnit jen proto, aby nemuseli za dárek utratit. 10. Šetrný člověk pošle dál věc, o které ví, že ji nikdy nevyužije. Lakomec nikdy jen tak nikomu nic nedá a bere všechno, co je zadarmo. Třeba se mu to bude za pár let hodit!