Horoskop v období Kozoroha: co čeká je i ostatní znamení zvěrokruhu

Žena Kozoroh: je spořádaná, vyznává řád a plánování, skrytě vášnivá, sex ji moc zajímá, ale vše chce mít pod kontrolou, včetně vášní. Je odolná a extrémně věrná; na oplátku chce cítit, že je žádaná a milována. Díky svému naturelu, přitahuje slabochy, respektuje úspěšné a obdivuje autority. Muž Kozoroh: je zodpovědný, pracovitý, má sklony k přísnosti, líbí se mu doma, bývá věrný, má tendenci být vlastněn, má sklony navazovat partnerství s mnohem mladšími, ještě naivními a nezkušenými dívkami. Je orientován na cíl, je ctižádostivý, praktický a odhodlaný. Miluje peníze.



Znamení Kozoroha je utkáno z vnějšího živlu Země, který mu dává stabilitu, pragmatičnost, smysl pro realitu, orientaci na hmotu a hmotné statky a vnitřního živlu Ohně, nositele životaschopnost, akčnost a dynamiku. Oba živly dohromady dávají schopnost orientovat se na úspěch, což vyžaduje trpělivou ctižádostivost, starostlivost a neustálou snahu získat co nejvíce. Kozorozi jsou ochotni vynaložit hodně energie, aby dosáhli toho, co chtějí. Mají utkvělou představu, že vše je na prodej. Záleží jen na výši částky, kterou nabídnou. To, že se jim jejich obchody daří, že si s každou koupenou duší potvrzují, že vše je na prodej, je přivádí k ještě většímu napojení na hmotu.



Kozorozi jsou zodpovědní, praktičtí, systematičtí, pracovití, zruční, ctižádostiví, cílevědomí, důkladní, logičtí, spořiví, výkonní, mají skvělou pracovní morálku a jsou spolehliví, přesní, loajální a vytrvalí. Na druhou stranu mohou být citově chladní, sobečtí, nudní až suchopární, neúprosní se sklony k diktátorství. Mají tendenci k melancholii, autoritářství, bývají přehnaně opatrní.

Vztahy: Kozorozi mohou dobře fungovat ve spojení se zemskými nebo vodními znameními, jako jsou Panny, Býci, Štíři, Raci. Problematické budou vztahy s Rybami, Lvy, Střelci. S ostatními se spíše budou tolerovat.