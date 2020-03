Režim a rituály vás podrží, radí psycholožka seniorům v době koronaviru

Jak přesvědčit seniora/seniorku, aby raději nechodili nakupovat?

Snažila bych se jim vysvětlit, že nejde jen o jejich zdraví, ale také o jejich zodpovědnost. Vysvětlila bych jim, že toto opatření je pouze dočasné a že jejich rodina má o ně jako o rizikovou skupinu strach, tudíž je ohleduplné nechat si vypomoct.

Co když odmítají nosit roušku?

Co se týká roušky, vysvětlila bych, že rouškou nechrání jenom sami sebe, ale především chrání svoje okolí a všechny lidi, které potkávají. Že v tomto případě jde opět nejen o zodpovědnost za jeho zdraví, ale i o zdraví lidí, které potká a může tak pomoci zamezit šíření viru.

Co poradit, když musí neodkladně na kontrolu k lékaři nebo pro léky do lékárny?

Pokud senior užívá léky pravidelně, může si zavolat praktickému lékaři a on mu pošle recept do telefonu nebo e-mailem. Poté mu může léky vyzvednout kdokoli, komu recept pošle. Než půjde senior k lékaři, měl by mu zavolat a domluvit se na dalším postupu i na tom, jak ho může případně navštívit.

Jak zbavit seniora strachu a panické úzkosti?

Se seniorem je důležité o celé situaci mluvit racionálně. Informace z médií i okolí mohou být často emočně zabarvené. Doporučuji si se seniorem promluvit o tom, čeho se bojí – jestli je to nákaza samotná, nebo případně smrt, či něco dalšího. Pobavila bych se s ním o tom, jaké reálná, konkrétní opatření on sám může udělat, aby se nenakazil, a navrhla bych mu případné služby, které mu mohou pomoci: donáška léků, nákup potravin, krizová linka a další. Dále bych seniorovi doporučila, aby si nastavil základní pravidelný režim, který může po dobu karantény dodržovat.

Jak pandemii prožívají vaši nejbližší senioři? celkem hlasů: 45

Měli by senioři ideálně dodržovat nějaký režim?

Myslím si, že nejen senioři, ale každý by především v době krizové měl režim dodržovat. V průběhu dne by se měli orientovat časově podle záchytných bodů. Pravidelnost a režim nám dává například pocit jistoty a bezpečí. Je dobré vstávat a chodit spát přibližně ve stejný čas, jíst přibližně ve stejný čas a stanovit si režim také pro naše pravidelné aktivity: například od devíti do jedenácti mám čas na manuální aktivity, jako je malování, pletení, oprava věcí v domácnosti atd.

Podstatný je také pohyb: doporučuji si nastavit nejlépe pravidelný čas na procházku venku, pokud je to bezpečné. Pokud však senioři bydlí někde, kde je silná koncentrace lidí a ven chodit nechtějí nebo nemohou, tak si do denního programu zařadit alespoň nějakou pohybovou aktivitu, kterou zvládnou v rámci svých fyzických možností. Důležitý je pravidelný sociální kontakt. Stačí si během dne vyčlenit čas na to, že se telefonicky či e-mailem ozveme někomu z rodiny, kamarádovi a podobně.

Rady pro dobrý spánek 1. Pokud se nám motají myšlenky v hlavě, je dobré je promyslet během dne, abychom se vyvarovali tomu, že nám nedají spát. V nejlepším případě si vzít třeba tužku a papír a vypsat si je. 2. Ačkoliv je pohyb venku omezený, pro spánek je důležitý. Zkuste tedy krátkou procházku mimo místa, kde je velká koncentrace lidí, a udržujte si odstup minimálně dva metry. Případně si zacvičte a protáhněte se doma podle vašich fyzických možností. 3. Snažte se nespat během dne. Pokud to nevydržíte, tak jen krátce. 4. Vyhněte se těžkým jídlům před spaním. 5. Nepijte alkohol. Zdá se, že by mohl pomoci usnout, ale spánek po něm je nekvalitní. 6. Zajistěte, aby byla vaše ložnice dobře vyvětraná, s teplotou ideálně 18–20 °C, tichá a tmavá. Důležité také je, aby ložnice byla místností, která je vyhrazena pouze pro spánek. Proto z ní odneste televizi a všechny další rušivé předměty. 7. Pokud vás něco trápí, nenechávejte si to pro sebe, ale někomu to zavolejte. Ať už někomu blízkému, nebo využijte některou z krizových linek, které jsou nyní zřízeny. 8. Důležitý je pro nás režim dne, obzvlášť v zátěžových situacích, a to platí i u spánku. Proto pokud to půjde, choďte spát ve stejnou dobu.

Jak zajistit seniorům kvalitní spánek, co jim poradit?

To lze shrnout do osmi bodů, které když budou senioři dodržovat, budou mít pozitivní dopad na kvalitu jejich spánku (viz související box – pozn. redakce).

Co seniorům doporučit pro udržení dobré fyzické kondice?

S ohledem na dobré fyzické zdraví je důležité dodržovat zásady, které jsou doporučované v médiích i na internetu: umývání a dezinfekce rukou; pokud jdou ven, je především kvůli ochraně ostatních nezbytné nosit roušku, případně funkční respirátor; udržovat odstupu od druhých. Je důležité používat papírové kapesníky, nikoli látkové. Zároveň i v době, kdy je člověk doma, by bylo dobré zachovat si fyzičku tím, že budou cvičit. Například na našich stránkách najdou videa, jak cvičit jógu pro seniory doma.

Jak zůstat v dobré psychické pohodě?

Doporučuji udržovat kontakt s rodinou a okolím, ale nejlépe telefonicky. Minimálně jednou za den si s někým zavolat a pobavit se o tom, jak se senior cítí. Doporučuji využít toho, že mají víc času doma a trénovat paměť. A to čtením knih, luštěním křížovek nebo se inspirovat nejrůznějšími videi na webových stránkách pro seniory. Důležité je dodržovat pravidelný režim a vybudovat si své rituály: například čtení časopisu a čaj o páté. Jak bylo uvedeno výše, v neposlední řadě nesmíme zapomínat na kvalitní spánek, který pomáhá jak psychice, tak i stavu fyzickému.

Čeho by se měli senioři nyní vyvarovat?

Určitě přímého kontaktu s lidmi, shlukování se do větších skupinek a měli by omezit cestování městskou hromadnou dopravou. Doporučuje se bezhotovostní styk, neplatit hotovostí, případně platit v rukavicích. Pokud čtou noviny a časopisy, mohou dál. Lékaři potvrzují, že je opravdu velmi malá pravděpodobnost, že by se Covid-19 přenášel na novinách.

Jak často a jak si mají mýt ruce a je potřeba např. denně dezinfikovat záchod, případně další věci doma?

Pokud jsou sami doma, tak postačí běžná hygiena, dezinfikovat nic nemusí. Hygienu je třeba dodržovat, když přijdou z venku. V tom případě si pořádně umýt a vydezinfikovat ruce.

Mohou senioři v této době naletět podomním či internetovým podvodníkům, kteří teď třeba využijí nepřehledné situace?

Určitě si na podomní a internetové podvodníky dejte pozor. Tito podvodníci často počítají se strachem seniorů a právě teď, víc než jindy, se jej u seniorů mohou pokusit využít. Je třeba, aby věděli, že budou-li se rozhodovat pro koupi čehokoli, co jim bude připadat podezřelé, nebo se bude nákup týkat koronaviru, měli by takový nákup raději konzultovat s někým blízkým – členem rodiny, kamarádem nebo například na některé telefonní lince, která pro seniory slouží.

Existuje služba, kam mohou senioři zavolat, kde se mohou zabavit, poradit, říct si o pomoc?

Těchto služeb je aktuálně několik. U nás je to linka +420 792 308 798, která platí pro celou Českou republiku, pro pražské seniory je například určena linka společnosti Život 90 a je to 800 160 166.