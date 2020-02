Kateřina Zemanová si na studium v Londýně vzala půjčku, chodí do práce a věnuje se charitě. | foto: David Neff, MAFRA

11:46 , aktualizováno 11:46

Má pověst rebelky a média jí dala přezdívku Kate. Nebojí se kritizovat politické kroky svého táty. Prý říká jen to, co si opravdu myslí, protože k tomu byla vychovaná. Na studium v Londýně si vzala půjčku, chodí do práce a věnuje se charitě. Kateřina Zemanová, dcera prezidenta Miloše Zemana, mi tak trochu zbořila mýtus o tom, že „první slečna Česka“ musí na Pražském hradě žít „la dolce vita“.