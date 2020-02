Život je třeba prožívat a ne přežívat, říká herečka Kateřina Macháčková

Říkáte, že jste ve dvě hodiny v noci přijela ze zájezdu, přitom jste teď dopoledne plná energie. Jak je to možné?

Kdykoliv opustím dům a jsem mezi lidmi, vystřelím ze sebe všechnu energii. Když pak přijdu domů, jsem vypuštěná jak balon a snažím se relaxovat. Ovšem v poslední době jsem zjistila, že mi relaxování moc nesvědčí. Jakmile vypnu, začne mi připadat, že mám srdeční arytmii, vysoký nebo nízký tlak, a přepadají mě chmurné myšlenky. Dostanu se do takového podivného fyzicko-psychického stavu. Jakmile pak jdu zase do práce, někdo mi zavolá nebo nastane nějaký problém, je ze mě jiný člověk.