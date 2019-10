Největší průšvih byl, když mluvil potichu a pomalu, vzpomíná Gottův tajemník

Jakým šéfem byl Karel Gott?

Bezvadným. Jen neměl moc rád kouření, což byl u mě problém. Třeba roku 2010 jsme byli na turné s Evou Urbanovou a zastavovali jsme se v nějaké slovenské vesničce na záchod. Jak jsem nastupoval do auta, asi ze mě byly cigarety cítit. Tehdy mě Karel poprosil, jestli si to propříště nemůžu odpustit. Nebo si pamatuju, jak reagoval, když jsem občas doma zapomněl vizitky. Z jeho pohledu to bylo nepříjemné, jelikož svůj telefon nechtěl jen tak rozdávat. Tak se na mě podíval a říkal: „Snad toho po tobě zas tolik nechci.“