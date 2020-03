ANKETA: Kafe, výlet, vnoučata. Na co se nejvíc těšíte, až skončí karanténa?

Ono se to řekne udržovat sociální distanc... Všichni to sice chápeme a poslušně se vyhýbáme zbytečnému kontaktu s ostatními, ale člověk je tvor společenský a rodinný a i nejotřelejší tvrďáci už teď přiznávají, že jim chybí posezení u kávy nebo vínka, obyčejné poplácání po ramenou od kolegy nebo objetí od babičky.

Ještě nějakou dobu si v karanténě nejspíš pobudeme, ale o to víc se můžeme těšit na to, co budeme dělat po ní.

My v redakci se nemůžeme dočkat, až si dáme společně s kolegyněmi kávu, až s dětmi vyrazíme na výlet, uspořádáme rodinnou vícegenerační oslavu nebo začneme plánovat dovolenou, protože původní plány jsou ty tam.

A protože nás zajímalo, jak snášíte sociální izolaci vy a co vám nejvíc chybí, poprosili jsme také vás, abyste se s námi na sociálních sítích podělili o to, na co se těšíte ze všeho nejvíc.



„Těšíme se s dcerou na tréninky a závody. Pak také na pikniky a setkání s přáteli,“ napsala Kateřina Šuranská.



„Na setkání s přáteli a rodinou. A hlavně, až moje máma bude moct poprvé pochovat svoji vnučku,“ svěřila se Markéta Pegas Ščuryová.



„Nejvíc se těšíme, jak vezmeme děti a zajedeme si do zoo a vůbec kamkoliv na celodenní výlet,“ přispěla do diskuse Dana Vrabčák.



„Na posezení v restauraci/kavárně u kafíčka. Ale největší radost by mně a mamce udělal Jarmark OnaDnes,“ uvedla Kristýna Kaperová.

„Až budu zase moci otevřít můj salonek. Dělám manikúru-pedikúru a moc mi chybí moji zákazníci. Jejich příběhy, povídání, zážitky, smích v salonku, pozitivní nálada,“ posteskla si Soňa Rybáčková.

„Nejvíc se těším na procházky s dětmi, klábosení s ostatními maminkami a saunu,“ dodala Vladimíra Pochylá.

Ale to zdaleka není všechno. Svěřily jste se také s tím, že se těšíte na návštěvu knihovny a oblíbeného asijského bistra, na točené pivo, na nové nehty, na vnoučátka, na život bez roušky, ke kadeřnici či masáž...



V současné situaci nám nezbývá, než doufat a věřit, že bude v dohledné době zase lépe. A zatím můžete aspoň přispět svým hlasem do naší ankety.