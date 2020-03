Doma, ale ne sama? Jak zvládnout víc rolí najednou a nezabít svoje děti

Nastavte dohody

Už bylo napsáno mnoho článků, ve kterých je zdůrazňován význam rutiny při pobytu v domácí izolaci. Ta platí jak pro home office, tak pro domácí výuku – pro děti je rutina klíčová a nás dospělé ochrání aspoň částečně před stresem.

Nastavte ji společně tak, aby vám všem vyhovovala, případně vycházejte ze školních návyků dětí: dopoledne úkoly, odpoledne zábava. Když si všichni na nový rytmus zvyknete, odpadnou boje o to, jestli se teď dělají úkoly, nebo se potomek může dívat na pohádku.

Zavedení rutiny podpoří, pokud budete dítě oceňovat. Zaměřte pozornost na to, co se daří (správné vypočítání příkladu, úklid po chemickém experimentu, samostatná příprava svačiny atd.) a chvalte. Vyhněte se rovněž častému kritizování. Pozitivní zpětná vazba by měla převažovat, posiluje vzájemný vztah.

Praktický tip: Domluvte se, kdy vás dítě může při práci vyrušit. Opakované: „Tati… Mami…“, když dopisujete důležitý e-mail, může vést zbytečně ke zvýšenému hlasu nebo k pohlavku. Dobře poslouží jednoduchý signalizační systém: „Pokud je na monitoru růžový papírek, tak mě prosím neruš.“