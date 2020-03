Lidé často dělají opak toho, co potřebují, říkají instruktoři jógy

Jak jste se seznámili?

Kristýna: Před šesti lety jsem se rozhodla odjet se svým tehdy pětiletým synem Matějem na Bali a věnovat se tomu, co mě těšilo nejvíc. Józe. Předtím jsem ale jela na roadtrip po Portugalsku. S kamarádem, který trval na tom, že mi najde chlapa. Nechtěla jsem. Byla jsem pět let po rozvodu a jediné, na co jsem myslela, byl odjezd na Bali. Kamarád mou fotku ale stejně vyvěsil na internet.

Daniel: Já na vážné vztahy v té době už zanevřel a ztrácel jsem naději, že jednou potkám tu pravou. Když jsem ale viděl Kristýninu fotku, nemohl jsem si pomoct a napsal jí. To už byla Kristýna na Bali. Jakmile jsme si poprvé zavolali na Skypu, bylo to jasné. Silné. Hned jsem přerušil veškeré kontakty s jinými ženami.

Kristýna: Ano, přeskočilo to mezi námi okamžitě.