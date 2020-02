Hrála jsem s tělem, které mám, říká Jitka Smutná. Matku ztvární i v Matce

Představovala jste si ve svých patnácti letech, co budete dělat, až vám bude současných 67 let?

V patnácti už jsem chtěla být herečka, ale neměla jsem žádnou konkrétní představu, co ta profese obnáší. Ve dvanácti jsem začala chodit do lidové školy umění, chtěla jsem na výtvarný obor, ale protože jsme neměli moc peněz a tam bylo potřeba nakoupit drahé pomůcky, šla jsem do druhých dveří na dramatický obor. Vešla jsem, na sobě odrbané manšestráky, šmouhy na obličeji a vytasila se s monologem Taťány z Oněgina.