Recept na dlouhověkost: šerm i čokoláda, tvrdila nejstarší žena světa

Narodila se 21. února 1875, zemřela 4. srpna 1997. Francouzka Jeanne Calmentová byla dle doložených úředních záznamů nejdéle žijícím člověkem na planetě Zemi. Bylo jí přes 122 let.



V době, kdy přišla malá Jeanne v jihofrancouzském městečku Arles na svět, Komančové válčili proti americkým osadníkům, Osmanská říše vyhlásila státní bankrot, na Šumavě byl zastřelen poslední vlk a příbramský důl Vojtěch jako první na světě oznámil dosažení svislé hloubky tisíc metrů. A Alexander Graham Bell vynalezl telefon. Malá Jeanne se teprve učila chodit a netušila, že ji čeká možná nejdelší lidský život v dějinách.

Potkala i slavného Vincenta

Velký zážitek měla coby dospívající dívka v roce 1888. Bylo jí už celých třináct let, když do obchodu jejího strýce zavítal světoznámý malíř Vincent van Gogh. Tehdy však byl ještě chudý, nešťastný, v prosinci téhož roku si uřízl ucho a o dvě léta později se zastřelil.

Dívka prožívala poměrně klidný život v rodině stavitele lodí, později si vzala vlastního bratrance Fernanda, který byl zároveň dost bohatý na to, aby nemusela pracovat. Potkala ji velká tragédie, když v pouhých 35 letech zemřela na zápal plic její dcera a rodina se musela starat o vnuka. Kromě toho ale život na francouzském jihu líně ubíhal – světem se přehnaly 1. světová válka i nejhorší pandemie tzv. španělské horečky, která zabila snad 100 milionů lidí. Bylo založeno Československo či s pompou přišel a neslavně odešel Hitler. Velkou životní změnu měla Jeanne udělat až s prvními lety člověka do vesmíru.

Mizerné rozhodnutí právníka

Psal se rok 1965 a Jeanne, coby tehdy devadesátiletá žena, se rozhodla prodat svůj rodinný dům. Manžel byl dávno po smrti, milovaný vnuk zemřel před dvěma lety, a protože nebylo dědice, objevil se zámožný právník Raffray. Uzavřeli smlouvu, že žena v domě dožije a bude dostávat až do smrti rentu 2 500 franků měsíčně. André-François Raffray ale zemřel v roce 1995 na rakovinu. Bylo mu 77 let. Jeanne pak oslavila svou sto dvacítku a právníkova žena platila rentu dál. Vetchá a drobná Jeanne nakonec dostala dvojnásobek ceny rodinné nemovitosti. To už ale několik let bydlela v domě s pečovatelskou službou. Tam se přestěhovala ve 110 letech, kdy ještě ve vlastním domě způsobila kvůli horšícímu se zraku malý požár.

Když jí bylo 114, zahrála si sama sebe ve filmu Vincent a já, kde vzpomínala na legendární setkání ve strýcově obchůdku, a tak se stala nejstarším filmovým hercem na světě. Nedlouho nato si zlomila krček a zbytek života zůstala na kolečkovém křesle. V den svých 122. narozenin oznámila, že se už nebude objevovat na veřejnosti a v létě téhož roku, 4. srpna 1997, pokojně zemřela. Je tak nejstarším úředně doloženým člověkem na planetě.

A její recept na dlouhověkost? Hlavně geny, jinak prý šerm, kolo, čokoláda a hodně olivového oleje. Ale i sklenka portského a dvě cigarety denně.