Můj největší problém je, že si neumím říct o pomoc, tvrdí Jana Kirschner

Nedávný singl Na okamih, který jste nazpívala s Vojtěchem Dykem, jste chtěli vydat před Vánoci, ale nebyl čas se zastavit a dokončit ho. Kvůli pandemii teď máte spoustu volna, jak vypadají vaše dny?

První týdny jsem neustále četla zprávy, snažila jsem se najít nějaké vysvětlení situace a hlavně způsob, jak přežít ve velkoměstě, v malém bytě bez zahrady, s dvěma školou povinnými dětmi. Jako rodina jsme naučení společně fungovat a trávit spolu volno, ale stejně je to výzva. Zaskočilo mě ticho, do kterého se Londýn ponořil, byl to mrazivý pocit, po ulicích se honily lišky, které bojovaly o odpadky, zhasly výkladní skříně, zavřely se obchody, restaurace… Vypadalo to jako scéna z filmu. Ale člověk si časem zvykne. Vnímám to tak, že je to čas k zamyšlení a reflexi, a jsem ráda za dny strávené s dětmi.