Markéta procestovala s rodinou svět. Přesuny jsou bolestné, říká

Jak se žije v Marseille? Lidé se nestydí a hodně debatují

Nikdy ji ani ve snu nenapadlo, že stráví velkou část svého života na cestách. A nyní je to už dlouhých dvanáct let, co překročila hranice České republiky a spolu s manželem poznala zblízka destinace, o nichž se může většině lidí jenom zdát.

„Tehdy jsme ještě neměli děti ani jsme nebyli svoji. Přítel dostal nabídku pracovat v zahraničí, což pro něj byl v té době velký posun v kariéře,“ svěřila nám Markéta.



Opustit rodnou zem ale pro ni bylo zpočátku hodně těžké. „Měla jsem hezky rozjetou kariéru, dodělávala jsem si státnice v posledním ročníku na vysoké škole a najednou to pro mě znamenalo všechno tady zabalit a odjet někam pryč. To se mi tedy úplně nechtělo,“ přiznává.

Rozhodnutí ale nakonec nelitovala, s přítelem se ocitli v Bahrajnu a ona si tam okamžitě našla skvělou práci. „Tehdy jsem dělala v bankovnictví a chtěla v tom pokračovat. Dostala jsem tam podobnou práci, jako jsem měla tady,“ vzpomíná na své začátky.

V zemi Středního východu ale moc dlouho nevydrželi. Na řadě byl tentokrát Kazachstán. „Tam jsem poprvé otěhotněla.“

Rodit sice odjela zpátky do České republiky, přesto se ale cestování nehodlala vzdát. „Pak jsme se s desetiměsíčním synem přestěhovali do Rumunska. Tam se nám moc líbilo.“

Po čtyřletém pobytu, jehož konec prý všichni oplakali, na ně čekala nejlidnatější země světa - Čína, kam odlétali už jako čtyřčlenná rodina. I tam se nakonec zdrželi dlouhé čtyři roky.

V Číně ji ale čekal velký zlom, seznámila se s jógou, která ji doslova uchvátila a dnes ji živí.

Začátky ale byly pro rodinu hodně těžké, museli zase od nuly vytvořit zázemí, ve kterém by se jim dobře žilo.

„Bylo to tehdy hodně bolestné. A nejen pro mě, ale i pro naše děti, které už jsou větší a najednou vnímají všechno intenzivněji.“

Markéta Skoumalová Instruktorka jógy. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze. Dlouhá léta pracovala v bankovnictví. Později propadla józe, kterou začala v zahraničí učit.

Je vdaná, má dvě děti -syna a dceru. Momentálně s nimi pobývá v dalekém Vietnamu.

Zatím poslední přesun se konal před necelým rokem, do Vietnamu. „I přesto, že je to krásná země, kde si člověk přijde spíš jako na dovolené, hlavně kvůli zajímavému prostředí, i tam byl přesun psychicky hodně náročný. Všechno jsme zase museli znovu vybudovat.“

Ve Vietnamu ale naštěstí začala učit jógu a velmi jí to pomohlo, především při aklimatizaci.

Vypadá to, že zvládnout se dá opravdu všechno, když se chce. S manželem i přes prvotní rozpaky totiž plánují v jižní Asii zůstat ještě tak tři roky.

„Uvidíme, co bude dál, fyzicky je mi ale nejlíp v Čechách. Chybí mi Praha, je to pro mě domov, vždycky jsem šťastná, když jsem zase tam. A určitě to takhle nechceme táhnout celý život. Jednou se vrátíme zpátky,“ slibuje.