Vyhoďte ze slovníku předponu ne. Pomůže vám to změnit život

Uvědomění

Vyhodit ze slovníku mocné NE zkrátka nejde. Je ovšem podstatné, umět jej správně používat. Ono totiž takové NE může být bránou do pekel, ale také cestou za lepším životem.

Na místě je jeho vyslovení tehdy, kdy už nechceme být všem „po ruce”, když oni pro nás nedělají totéž. Ve chvílích plných stresu z práce, případně daného člověka s níž jsme v jakémkoliv vztahu.

Podceňování

Spousta z nás o vlastní existenci nemá zrovna dvakrát hezké mínění. Což je obrovská chyba, která má za následek stagnování bytí. Žijeme tak v obavách, aby budoucnost nebyla horší, zapomínáme však na variantu šťastnějších zítřků.

Tolik se bojíme opustit dosavadní zaměstnání, protože NEdokážeme dělat nic jiného. NEjsme pro vyšší post dost dobří, NEumíme vést tým s větším počtem lidí, aniž bychom to někdy zkusili.

Kdyby vám někdo právě teď nabídl vysněný post, se snovým platem, možností firemního bydlení u moře, ale znamenalo by to odcestovat na druhou stranu země, jak by zněla vaše odpověď? Kolikrát by se objevila předpona NE? Jistě hned několikrát. Škoda, že… Obíráte se o to nejcennější, zkušenosti a možnosti. Pak ovšem nenadávejte na jedince úspěšné.

Vpusťte do svého života více optimismu.

Láska

Raději ho/ji NEoslovím, NEbudu se mu/jí líbit, stejně by to NEvyšlo, NEhodí se, aby žena oslovila muže. Časté výmluvy, proč se nepustit do něčeho nového. Opět onen bubák sídlící v našich hlavách, který nás obírá o mnohé. Proč používáte argumenty, že něco nepůjde? Vidíte snad do hlavy jiným? Znáte svůj předem určený osud? Přestaňte už jednou provždy snižovat své hodnoty.

Na jeden den se pokuste vyvarovat jakýmkoliv záporům. Po 24 hodin dělejte to, po čem toužíte, bez vidiny NEúspěchu. Zkuste pro jednou šlápnout do neznáma. Pamatujte na známé rčení: „Kdo nic neriskuje,nic neztratí, ale ani nezíská.“