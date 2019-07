Když nejde o život, nejde o nic. Vypusťte ze vztahu malichernosti

Slova jako důkaz nehynoucí lásky

Ano, je příjemné slyšet z úst drahé polovičky, jak vás miluje, že jste sluncem jeho bytí, celoživotní láskou. Dobře však víme, jak jsou na tom muži s city. Pokud sám od sebe neříká láskyplná slova, nevyžadujte je. Neptejte se ho, jestli vás miluje. Jde o naprosto zcestnou otázku. Kdyby s vámi být nechtěl, není.

Náklonnost lze dávat najevo jinak než něžnými řečičkami. Přiveze vám cestou z práce oblíbený dortík, chytne vás během usínání za ruku, letmo se vás dotkne, když jste mezi přáteli? A to je ono! I obyčejné lízátko, které koupí sám od sebe, je projevem jeho nehynoucí lásky.

Umí vás rozesmát, obejmout, podržet při těžkých situacích? Pak si užívejte společných chvil a nemyslete na hlouposti.

Nemyje nádobí, nepomůže s úklidem, nežehlí

Zkrátka v domácnosti nepomáhá. Pravdou je, že občasná pomocná ruka přijde vhod, jenže muži sami od sebe vám ji podají jen zřídka. Ač dobře víme, jací pánové tvorstva jsou, často se kvůli tomu naštveme. Následně jsme nepříjemné a prudérní, přitom je to taková malichernost. Jen tím ubližujeme vlastní psychice.

Smiřte se s faktem, že jste jediná, kdo se o chod rodinného hnízda bude starat. Až příště chytnete běsnou kvůli jeho nicnedělání, vezměte si z partnera příklad. Vykašlete se na přípravu večeře, na rovinu mu řekněte, ať vás vezme na jídlo. Vysvětlete mu, že jste stejně jako on unavená a nechce se vám stát hodiny u plotny.

Aby mě nikdy nepodvedl

Snaha udržovat se kvůli partnerovi v kondici je v pořádku. Jenže všeho moc škodí. Děláte vše se záměrem udržet ho doma? Postupem času se zničíte. Navíc obdobné myšlenkové pochody nejsou ani v pořádku. Bude to sice těžké, hoďte však obdobné starosti za hlavu. Když zatouží zahnout, udělá to.

Nepomůže ani pátrání, neustále poznámky na jeho pozdní příchody a žárlivé scény. Možná vám to přijde naivní, ale věřte, že jste jediná. Jestli ne, stejně se to dozvíte, pak teprve jednejte. Nezatěžujte se domněnkami předčasně a zbytečně.

Zkuste se na měsíc „kousnout“, nehádat se, netropit scény, být milá, uvidíte, že harmonický vztah existuje...

Zpátky do minulosti

Šťourat se v tom, co se stalo, je výsadou žen. Proč tomu tak je, těžko říci. Jde ovšem o věc, kterou muži bytostně nesnáší, není se čemu divit. Zkuste se vžít do jeho kůže. Co bylo, bylo, proč řešit minulost, když už je dávno vyřešená.

Nepředhazujte mu jeho chyby, kterých se dopustil. Až se zase dostaví negativní závan minulosti, běžte si vylít zlost jinam. Partnera nechte v klidu. Toto je ryze váš problém, on s tím nic neudělá. Jakmile se naučíte neohlížet za sebe, stane se vztah poklidným a harmonickým. I vy budete méně podrážděná.

“Už si ostříhal ty túje?“

Předhazujete mu, jak je neschopný, upozorňujete na neduhy, co stále ještě neudělal, ač ho o to furt prosíte. Pak jste nejen zlá, otravná, ale také malicherná. Neumíte akceptovat lidské zlozvyky, nedostatky. Jasně, chodit měsíc vrzajícími dveřmi je otravné, stejně jako prasklá žárovka, to jsou ovšem muži.

Když se jim nechce, nehnete s nimi ani párem volů. Povzneste se nad tím. Jen si vzpomeňte na úžasný snímek Teorie tygra, jak se postavil Jiří Bartoška své filmové manželce. Raději se nechal zavřít na psychiatrii, než aby trávil čas po boku své ženy. Chcete snad dopadnou takhle? Nejspíše ne. Buďte tedy více nad věcí.